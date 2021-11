Juniores Provinciale, rocambolesco pareggio della Villafranchese

Il quarto turno del campionato riservato alla juniores provinciale vede la terza vittoria stagionale dei versiliesi del Pietrasanta di Alessandro Marsili sul Romagnano, mantenendo il comando del girone con tre lunghezze delle immediate inseguitrici. Da registrare il successo esterno del Serricciolo di mister Borghetti sul campo viareggino del Centro Giovani. Sempre nella città del carnevale pirotecnica vittoria del Viareggio contro i massesi della Virtus, mentre i lunigianesi della Villafranchese escono dall’ostico campo della Carrarese giovani con un rocambolesco pareggio. Infine primo sorriso dell’Academy Turano Montignoso sui cugini del Ricortola.

Risultati 4^a giornata :

Carrarese Giovani-Villafranchese 3-3

Centro G.c.Viareggio-Serricciolo 1-2

Pietrasanta- Romagnano 5-2

Turano Montignoso-Ricortola 3-2

Viareggio-Virtus Marina di Massa 4-3

Ha riposato : Lido di Camaiore

Classifica: Pietrasanta 10, Villafranchese 7, Serricciolo 7, Viareggio calcio 7, Ricortoila 6, Virtus Marina di Massa 6,Romagnano 3, Academy Turano Montignoso 3,Carrarese Giovani 3, Centro Giovani Calciatori 0.

Prossimo turno (sabato 20/11/2021): Ricortola-Pietrasanta, Romagnano-Centro Giovani Calciatori, Serricciolo-Carrarese Giovani, Villafranchese-Viareggio Calcio, Virtus Marina di Massa-Lido di Camaiore

Riposa : Academy Turano Montignoso

Cronaca di Carrarese giovani-Villafrachese 3-3

Carrarese giovani : Dell’Amico, Sannino, Fantoni, Giuntoni, Pezzica, Museti, Vatteroni, Marchi, Cappelli, Palumbo( Fazzini, Dell’Amico Luca, Biselli, Pavan, Granai, Moriconi,Giampietri,Crudeli)All.. Gigli

Villafranchese : Liccia, Fittipaldi, Tomellini, Marchetti, Iovanovitch,Tognini, Galeazzi, Formentini, Mosti, Boricean,Conti( Arioni, Biancardi, Bonventre, Buttini, Giannarelli, Marchetti, Menchini, Nddiaye, Remedi)All. Centofanti

Arbitro : Particelli di Carrara

Marcatori : 8’ Boricean, 45’ Galeazzi, 50’ Pezzica, 60’ Vatteroni, 81’ Giampietri, 88’ Jovanovitch.

Note : Espulsi Liccia e Formentini(V), Al 11’ Cappelli sbaglia calcio di rigore(CG.)

E’ terminata senza vincitori la gara tra i marmiferi della Carrarese giovani di mister Ivano Gilgi e i lunigianesi della Villafranchese. Il match inizia su un campo pesantissimo nonostante sia in sintetico, a causa della pioggia (diluvio nel pomeriggio) caduta precedentemente. Le due compagini non si sono risparmiate dando vita ad un combattutissimo confronto. Dopo il palo colpito dai locali in apertura gli ospiti passano in vantaggio con Boricean, dalla distanza disegna una traiettoria che si insacca nell’incrocio alla sinistra di Dell’Amico. Il team carrarino ha la chance di rimettere in in parità la sfida, della massima punizione assegnata si incarica Cappelli, il tiro si infrange sulla traversa. Allo scadere della prima frazione arriva il raddoppio delle “vespe” con Galeazzi che sfrutta al meglio un assist di Formentini, palla rubata sulla tre quarti.

Il secondo tempo vede i padroni di casa più propositivi, nelle prime battute Pezzica di testa su angolo accorcia le distanze. La costante pressione dei locali anche in superiorità numerica porta al pareggio di Vatteroni con presunto fallo sul difensore ospite. A dieci dal termine il neo entrato Giampietri dopo una discesa sulla corsia di destra una volta accentrato dal limite di sinistro beffa Arioni per il gol del sorpasso. Quasi allo scadere i gialloneri di mister Massimiliano Centofanti rimettono in parità l’incontro con Jovanovitch che devia quanto basta una punizione dalla tre quarti di Tognini. Nel recupero il match riserva ancora l’ultima emozione su l’ennesima punizione di Tognini, Dell’Amico fa il miracolo salvando la porta e il risultato. Da segnalare un paio di buoni interventi del subentrato portiere lunigianese di riserva Arioni.