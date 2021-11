Terza Categoria, la Gragnolese ferma la capolista Marina di Massa

Gran colpo della Gragnolese di mister Nicola Grandetti che ferma la corsa del Master Marina di Massa, nonostante la prima sconfitta stagionale conserva il primato con due lunghezze su quattro inseguitrici. “Vittoria importante per noi – le parole del direttore Jacopo Pennucci – sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Loro erano primi, in base ai risultati di oggi lo sono tuttora ma erano imbattuti. Stiamo crescendo mentalmente, se continuiamo così penso che ci toglieremo delle soddisfazioni. Ora testa alla prossima partita con l’Attuoni, sicuramente alla “Covetta” sarà una delle partite più difficili di questo inizio di campionato”.

Primi tre punti della stagione con due gol per tempodei versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi sui lunigianesi del Fosdinovo. Il big-match di “Remola” viene sospeso nei primi minuti del secondo tempo con il San Vitale in vantaggio per 1-0 sul Vallizeri, gol maturato allo scadere della prima frazione. Partita ricca di emozioni al “Bottero “ di Villafranca tra i padroni di casa e la rivelazione di questo inizio di campionato Carrarese Giovani. Il team lunigianese, sotto di due reti, rimedia la sconfitta sfiorando nel finale un clamoroso sorpasso. Dopo quello di “Remola”, inizia e viene sospeso sul finire del primo tempo per pioggia il match tra lo Spartak Apuane di mister Paolo Ulivi e gli avenzini dell’Attuoni. Lunedi sera nel consueto posticipo l’Academy Turano Montignoso, dopo lo stop in casa della Carrarese giovani, è chiamato al riscatto nel derby contro la Tirrenia 1973, in palio per il team di mister Enrico Mori l’eventuale secondo posto.

Risultati 4° giornata:

Gragnolese-Master Marina di Massa 4-2

San Vitale Candia-Vallizeri (sospesa p.i.c.)

Spartak Apuane-Attuoni Avenza (sospesa p.i.c.)

Sporting Forte dei Marmi-Fosdinovo 4-0

Villafranchese-Carrarese giovani 2-2

Lunedi 15/11 posticipo:

Turano Montignoso-Tirrenia(ore 20,30)

Riposa : Marina di Pietrasanta

Classifica: Master Marina di Massa 9, Carrarese giovani 7,Attuoni Avenza 7, Vallizeri 7, Gragnolese 7, Spartak Apuane 4, Sporting Forte dei Marmi 4, Villafranchese 4, Academy Turano Montignoso 4,Tirrenia 3, San Vitale Candia 3, Fosdinovo 0, Marina di Pietrasanta 0.

Prossimo turno: 5° giornata Sabato 20/11/2021: Carrarese giovani-Sporting Forte dei Marmi, Fosdinovo-San Vitale Candia, Master Marina di Massa-Marina di Pietrasanta, Attuoni Avenza-Gragnolese, Tirrenia-Villafranchese, Vallizeri-Spartak Apuane. Riposa : Academy Turano Montignoso

Gragnolese-Master Marina di Massa 4-2

Gragnolese : Gerali, Lombardi Luca, Morotti, Simonelli, Sisti, Bondi, Egei, Cecconi, Costa, Moisè, Ferrari(46’Fregosi),(a disp. Fornesi, Guelfi, Giadina, Amendoa, Lombardo Mirco, Tedeschi) All. Grandetti

Marina di Massa : Bertonelli, Ricci Damiano, Bordigoni, Bertini, De Angeli, Zavaglia, Maccarone, Toirnaboni, Ricci Gianluca, Lumanaku, Della Bona( a disp. Zene, Antompaoli, Dahmani,Gentili, Marku, Sarr, Grande, Neri)All. Camntoni

Arbitro : Traini di Carrara

Marcatori :12’ Costa, 15’ Costa, 45+1’ Ricci Gl., 10’st. Fregosi, 15’ st. Ricci G.l., 25’st. Fregosi.

Note : al 29’ espulso Fregosi(G) per doppio giallo

San Vitale Candia-Vallizeri 1-0 (sospesa)

San Vitale Candia : Lupetti,Di Benedetti, Deda, Mosti, Fialdini(2’ Ambrosini), Della Pina, Gallia, Sparavelli, Mancini, Donadel, Aliboni(a disp. Carlesi, Sarno, Attanasiao, Iovinella, Fellini)All. Bertelloni

Vallizeri : Agostinelli, Rossi, Bondi, Ribolla, Cervara, Es Saharoui, Chakir, Zuccarelli, Capiferri, Toninelli, Gueye(a disp. Ferrari, Nouiti, Oddo, Castelletti)

All. Neri

Arbitro :Foci di Carrara

Marcatori : 43’ Mancini

Note : al 1’ espulso Lupetti(SVC) per fallo da ultimo uomo, gara sospesa al 10’ del secondo tempo per pioggia.

Spartak Apuane-Attuoni Avenza (sospesa 34’p.t.)

Spartak Apuane : De Vita, Cervetti, Ledda, Alibani, Bernacca Nicola, Ulivi Tommaso, Lucchi, Sow, Balloni, Cnalini, Arnieri(a disp. Marchini, Bernacca Marco,Turba, Tongiani,Santini, Baldoni, Dell’Amico) All. Ulivi Poalo

Attuoni Avenza : Tovani, Pollina,Pappagallo, Babboni, Guidegli,Lucchesi,Soldati, Andreani, Tognozzi, Da Pozzo, Lucetti,(A disp. Ambrosi, Franciosi, Francini, Vallerini, Lodola)All. Tinfena

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Sporting Forte dei Marmi-Fosdinovo 4-0

Sporting F.d.M :Tarabella, Sangalli, Bazichi, Ticci, Celentano, Pelliccia, Costa, Perregrini, Falanca, Alaimo, Galeotti (a disp. Coppedè, Lndi, Macchiarini, Verneau, Baldi, Lorenzi, Maggi)All. Picchi

Fosdinovo : La Rana, Ottino,Betti, Marchionni(75’ Belloni), Isoppo, Perlongo, Argiolas, Donazza, Tonelli(50’ Fusani),Ambrosini(70’ Stelitano),Baladassari(a disp. Giuliani, Benacci)All. Lombardi

Arbitro : Lorenzi di Viareggio

Marcatori : 4’ Alaimo, 5’st. Alaimo, 30’st. Macchiarini, 33’st. Pelliccia

Note : al 55’ espulso Baldassari del Fosdinovo per doppio giallo

Villafranchese-Carrarese giovani 2-2

Villafranchese :Brunotti, Trevisan Mattia, Martinelli, Giubbani, Mandaliti, Caroli Riccardo, Gainnotti, Caroli Luca, Polloni, Trevisan Davide( Mariani, Pucci, Bartolini, Firmini,Scudellari, Chelotti)All. Bellotti

Carrararese Giovani : Novarino, Pennucci, Viviani, Conti, Citro, Agnesini, Galeazzi, Galeotti Alessandro, Galeotti Manuel,Biggi, Vaccà( Fazzini, Lorenzini, Raggi, Mazzucchelli, Bardini, Pasquini, Galassi) All. Gigli

Arbitro :Cavallini di Carrara

Marcatori : 3’ Galeotti Manuel,15’ Vaccà, 16’st. Giannotti(rig.), 33’ Trevisan