Una vittoria ed un pareggio. Questo il resoconto delle due gare delle selezioni Under nazionali Lega Pro della Carrarese che nella giornata di ieri erano opposte a Fossone ai pari età del Monterosi Tuscia. In mattinata grande prestazione di carattere da parte della squadra Giovanissimi Under 15 di mister Gabriele Galeotti che è riuscita nell’impresa di conquistare una bellissima vittoria per 3-2 dopo un’incredibile rimonta nel secondo tempo se si pensa che la prima frazione di gara si era conclusa con il Monterosi in vantaggio per due reti a zero. Reazione degna di squadra di carattere che ha visto gli azzurrini ribaltare il punteggio a proprio favore con le realizzazioni di Jacopo Amato, Ferrari e Nardini. Una vittoria del gruppo e di un mister che si sta rivelando molto preparato ed attendo ad ogni particolare. Pareggio a reti inviolate invece per gli Allievi Under 17 di mister Davide Ratti al termine di un match molto combattuto tra due formazioni che si sono affrontate a viso aperto. Primo tempo con la Carrarese piu’ pericolosa e vicina alla rete in un paio di occasioni con Alessandro Dell’ Amico e Tommaso Bologna mentre la ripresa ha visto gli ospiti laziali piu’ propositivi anche se la retroguardia azzurra non si è mai fatta trovare impreparata. Nel prossimo turno di campionato le due formazioni Lega Pro azzurre Under 17 ed Under 15 saranno di scena in trasferta sul terreno della Robur Siena.

I tabellini

CARRARESE-MONTEROSI TUSCIA 3-2

(Under 15)

CARRARESE: Boni, Luciani, Polenta, menconi, Biagi, Poggi, Colombi, Amato J, Ferrari, Bassi, Nardini.A disp. Bernardi, Bernava, Amato D, Braida, Cucurnia, Tognoni. All. Galeotti

MONTEROSI TUSCIA: Andreoli, Formica, Corallini, Pigliacelli, Mastropiero, Romano, Livio, Andreoni, Gumenyak, Mola, Neri. A disp. Galletti, Amore, Angeli, Gagliardi, Giardi, Kurtaglia, Zampatori, Zavagnini, Piermarini. All. Romano.

ARBITRO: Andracchio (Aia Livorno)

RETI: Amato J, Ferrari, Nardini, Andreoni, Livio.

CARRARESE-MONTEROSI TUSCIA 0-0

(Under 17)

CARRARESE: Ragonesi, Calcinari, Jacob, Battilani, Pasquini, Pergjoni, Negri, Luciani, Alberti, Dell’Amico F, Bologna. A disp. Ricco’, Dell’Amico V, Cacciatori, Zaccagna, Venuti, Guidi, Bardacci, Bobbio, Frandi. All. Ratti.

MONTEROSI TUSCIA: Cotugno, Ferri Gjeci, Carello, Pasquiri, Fasciani, Ferrante, Cataldi, Ruggieri, Fiocco, Cofini. A disp. Danca, Todor, Lombardi, De Maio, Maida, Cellutra, Rossetti, Checchi, Manca. All. Massimi.

ARBITRO: Cagnoli (Aia Viareggio)