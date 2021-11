San Marco, orgoglio e coraggio. Pareggio in casa della capolista

Grande prestazione da parte della San Marco che sul campo della capolista esce con un pareggio a reti inviolate. Rossoblu che hanno affrontato in trasferta i lucchesi a viso aperto e senza alcun timore revenrenziale nonostante si trovassero di fronte una squadra ancora imbattuta e con il record di gol segnati. Un’inevitabile nota di merito a Ivan Cacchioli (foto) che all’85’ ha parato un calcio di rigore contribuendo al preziosissimo punto conquistato sul terreno della capolista.

Domenica prossima al Paolo Deste arriva il Montecatini.

_____________________

Il tabellino del match.

TAU CALCIO 0-0 SAN MARCO

TAU CALCIO: Carcani, Borgia, Quilici, Anzilotti, Mancini, Fedi, Niccolai , Pratesi, Falorni, Doveri, Benedetti. A disp. Di Biagio, Lucchesi, Seriani, Fazzini, Manfredi, Pardini, Lattanzi, Antoni, Fattorini. All. Cristiani

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, Baeza Rosales, Raffo, Cucurnia, Mosti , Zuccarelli, Gabrielli, Montecalvo, Buffa, Doretti, Pedrazzi. A disp.: Lombardo, Pinelli, Viti, Mazzei, Ferri, De Angeli, Valori, Ballani, Tersigni. All. Della Bona.

ARBITRO: Raciti (Aia Siena)