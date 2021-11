Un fischietto rosa ed internazionale per Carrarese-Ancona

Quest’oggi allo Stadio dei Marmi il match tra Carrarese ed Ancona sarà diretto da Maria Marotta (foto:infocilento). Il fischietto rosa campano dal 2016 è stata nominata arbitro internazionale, facendo il suo esordio in una gara tra nazionali maggiori femminili il successivo 20 settembre, in occasione di una partita di qualificazione agli Europei femminili tra Bielorissia e Slovenia. Nel luglio 2018 viene promossa in serie C, terza donna in assoluto nella storia del calcio italiano a riuscire nell’impresa, dopo Anna de Toni di Schio e Silvia Spinelli di Terni. Il 5 settembre debutta nella Coppa Italia Serie C arbitrando la partita Potenza-Bisceglie finita 3 a 0 per la squadra di casa e successivamente il 23 settembre debutta in Serie C arbitrando la partita Virtus Verona-Monza finita 0 a 2 per gli ospiti. L’8 maggio 2021 viene designata per dirigere la sfida di Serie B tra Reggina e Frosinone, in programma il 10 maggio successivo, divenendo la prima donna nella storia ad arbitrare una gara del campionato cadetto. Per Maria Marotta due i precedenti con la Carrarese ed entrambi positivi coincisi con due vittorie casalinge: Carrarese-Gozzano 2-1 del 13.04.2019 e Carrarese-Olbia 3-0 del 22.11.2020.