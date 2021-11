Seconda Categoria, si gioca la settima

La settima giornata presenta un programma intenso e ricco di insidie per le protagoniste del Campionato di Seconda. La capolista Viareggio di mister Santini dopo il largo successo sui medicei sembra aver messo la freccia di sorpasso. Ad ospitare la fuggitiva è il Cerreto di mister Aldo Poggi, i blucerchiati si stanno riprendendo dalla mini crisi iniziale della stagione causata da varie molti infortuni. Il pareggio sull’ostico campo dell’Atletico Podenzana è di buon auspicio per ritrovare la migliore formazione da schierare. Alla Renella senza dubbio ci sarà un match di alto profilo, per provare a mettere in difficoltà i versiliesi ci vorrà il miglior Cerreto.

Spostandoci in alta Lunigiana è atteso l’ennesimo derby: al comunale si affrontano i medicei di mister Marco Mencatelli e i “cugini” di Filattiera guidati da mister Augusto Secchiari. I biancoazzurri, reduci dalla trasferta a Viareggio, sono intenzionati a riscattare il risultato avverso, mentre gli ospiti di Magnani & soci, dopo il passo falso tra le mura amiche, vogliono una prova maiuscola per risalire la corrente.

Per le altre tre “sorelle” (il Monti riposerà) si prospetta una domenica delicata in quanto tutte saranno impegnate in trasferta. I rossoblu del Mulazzo, dopo il turno di riposo, si ripresentano nel torneo tonificati con la voglia di cercare punti. Il test in casa della Fortis, reduce dal colpaccio a Filattiera, si preannuncia scoppiettante: il team di mister Fabio Giovannacci, recuperate alcune pedine, è intenzionato a portar via punti dal rettangolo di Via Fonda. Stesso obiettivo è quello del Monzone: dopo lo scampato pericolo corso nell’ultima sfida del Giannetti con l’arcigno Massarosa, il team di mister Matelli ha bisogno di racimolare più punti possibili. anche in campi difficili come quello del Lido, per non restare invischiato nella zona play out. Infine per l’Atletico Podenzana. al momento ultima della classe, è d’obbligo iniziare a mettere in cascina punti per non compromettere ulteriormente il cammino.

Conclude il programma gare il derby provinciale tra il Ricortola di mister Fini (foto) e l’Atletico Carrara di Dati. Le due squadre sono attrezzate ed entrambe in gran forma e viaggiano nelle posizioni nobili della classifica. Si erano incontrate qualche settimana fa nella fase di qualificazione della coppa toscana, match per la cronaca termino in parità senza gol. Quello di domenica sarà un gran match che potrà dire molto su chi sarà, oltre al Viareggio, una delle protagoniste per la volata finale.

Programma gare, arbitro di domenica 14/11/2021 (ore 14,30)

Cerreto-Viareggio (“Del Freo”, Giulio Bello di Empoli)

Fivizzanese-Filattierese (Comunale, Gabriele Giusti di Livorno)

Fortis Camaiore-Mulazzo (Via Fonda, Greta De Vanni di Livorno)

Lido di Camaiore-Monzone (“Benelli”, Edoardo Pisaneschi di Pistoia)

Massarosa-Atl.Podenzana (“L.Vignali”,Federico Lorenzi di Pistoia)

Ricortola-Atl.Carrara (Ricortola, Alessio Lazzerini do Pisa)

Riposa: Monti