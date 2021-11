Prima Categoria, presentazione della settima giornata

A metà del girone di andata il settimo turno è improntato sul big-match di Bargecchia dove i collinari del Corsanico ospitano la capolista Torrelaghese. Il team di mister Gabriele Mazzei, a ridosso della leader a quattro lunghezze, è intenzionato a ridurre la distanza tra i due club. I gialloviola di mister Alfredo Casani si presentano sul rettangolo de “Le Colline” con un biglietto da visita invidiabile, formazione imbattuta, cinque gare con altrettante vittorie, dodici gol segnati, uno solo al passivo. Per gli “orange” potrebbe essere la gara della svolta di questo inizio di stagione. Presenta questa sfida il massimo dirigente del Corsanico Alessandro Crovara: “La classifica dice che è un big match, abbiamo il massimo rispetto per la Torrelaghese che è partita a fari spenti ma ha fin qui dimostrato di meritare il primato in classifica, frutto di un gruppo collaudato. Una difesa granitica e buone individualità a centrocampo e in attacco, noi ci arriviamo in un momento non ottimale, abbiamo un po’ di acciaccati e speriamo di recuperare qualcuno. Non cerco certo alibi, la qualità della nostra rosa è buona e chi scenderà in campo sarà sicuramente all’altezza della partita “.

In terza fila ci sono i versiliesi del Pietrasanta che saliranno in Lunigiana ospiti del Serricciolo. Il team di mister Massimiliano Bucci rinvigorito dalle due vittorie consecutive ha come obiettivo uscire dall’Arcinaso con un risultato positivo. I gialloblu di mister Giorgio Chelotti, dopo la rocambolesca gara persa in casa dell’Atletico Lucca, devono ritornare alla vittoria per agganciare proprio gli avversari versiliesi. Nella sintetica analisi pre gara il diesse Mirko Ruffini presenta l’atteso match: “Continua il periodo nero a livello infortuni ma non ci vogliamo piangere addosso e contro il Pietrasanta sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo. Loro squadra attrezzata dopo un avvio incerto, stanno uscendo fuori e non avevo dubbi a riguardo. Certi profili sono sprecati in questa categoria, un lusso che purtroppo noi non possiamo permetterci, ma va bene così, impossibile confrontarsi con realtà sportive da noi molto distanti. Per il resto faccio un grosso in bocca al lupo al nostro Marco Piscopo che dovrà essere operato al legamento crociato, per noi una grande perdita.”

Terza gara in sette giorni è quella che andrà a disputare il Romagnano calcio, la formazione di mister Paolo Alberti, dopo il buon pareggio in coppa toscana sul difficile campo del Vagli, è chiamato all’ennesimo sforzo in casa della temibile Academy Porcari. Ma il team di Matteo Costa & soci ha la tempra per tirar fuori la forza per uscire con un risultato positivo dalla “Porcari Arena”.

Infine ancora un esame per il Don Bosco Fossone impegnato sul campo amico contro l’Atletico Lucca, il team carrarino di mister Massimo Taurino deve sfatare a tutti i costi il tabù del “Duilio Boni”, avaro di vittorie in questo inizio di campionato. Gli avversari in serie positiva da tre giornate, particolarmente rivitalizzati dopo le due vittorie consecutive, sono in ottima salute. Il settimo turno comprende le gare casalinghe dei versiliesi del Forte dei Marmi e Molazzana rispettivamente contro i pisani del San Giuliano e Folgor Marlia.

Programma gare , arbitro di domenica 14/11/2021(ore 14,30)

Don Bosco Fossone-Atletico Lucca (“Duilio Boni”, Alessia Serra)

Porcari-Romagnano (Porcari, Marco Mancino di Pisa)

Serricciolo-Pietrasanta (“Arcinaso, Matteo Macchini di Pistoia)

Forte dei Marmi-San Giuliano (“Aliboni”, Tommaso Bulletti di Pistoia)

Molazzana-Folgor Marlia,Molazzana, Lorenzo Danesi di Pistoia)

Corsanico-Torrelaghese (Bargecchia, Tommaso Bassetti di Lucca)

Riposa: Vagli