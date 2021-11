Montecatini-Massese si giocherà a porte chiuse

Ancora una trasferta senza tifosi al seguito per la Massese. La Questura di Pistoia ha infatti stabilito che il match in programma domani pomeriggio ore 14.30 allo stadio comunale “Daniele Mariotti” di Montecatini (foto) verrà disputato a porte chiuse.

Il comunicato della società termale sul proprio sito web.

“La società Valdinievole Montecatini sulla base delle comunicazioni, ricevute in data odierna, da parte del comune di Montecatini Terme di concerto con la questura di Pistoia, rende noto che la partita di domenica prossima 14 Novembre 2021 contro la Massese 1919 valevole per il campionato di Eccellenza Toscana girone A, verrà disputata a porte chiuse.”