Juniores Regionali, presentazione della settima giornata

Sotto i riflettori la sfida del “Paolo Deste” tra gli avenzini della San Marco e i lunigianesi della Pontremolese. I padroni di casa, balzati al comando dopo il colpaccio in casa dei “cugini” della Massese, guidano il girone con una lunghezza sui bianconeri e due sulla Polisportiva Camaiore, corsara in casa del Don Bosco Fossone. Dopo la coppia San Giuliano-Atletico Lucca, con dieci punti, troviamo gli azzurri di mister Tommaso Lazzerini a otto. Il club di Via Veterani dello Sport deve ancora recuperare la gara interna contro i lucchesi dell’Atletico (fissata per martedi prossimo16 alle ore 19,°°) ed è in attesa dell’esito del reclamo presentato dopo il pareggio esterno contro l’Atletico Carrara: potenzialmente sono in ballo ben sei punti.

L’ex capolista Massese per la seconda partita consecutiva sul campo amico ospita l’ostico Castelnuovo Garfagnana, mina vagante di questa prima parte di campionato. In trasferta il team di mister Costantino Cavani ha un ruolino altalenante con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Delicato impegno per i neroazzurri di mister Emiliano Bertelloni, dopo la prima vittoria della stagione in casa del San Filipp, i marmiferi lasciano l’ultimo posto della graduatoria. Latif & soci ospitano i lucchesi del Camaiore, formazione temibile ed organizzata, reduce dal convincente successo di Fossone. Si auspica che nel quartier generale dell’Atletico Carrara dei Marmi il successo in lucchesia sia stata la svolta del campionato.

Infine esterna per i fossonesi del Don Bosco nel pisano, ospiti del Migliarino Vecchiano. I padroni di casa fino ad oggi hanno collezionato una vittoria e quattro stop, mentre il team di mister Gianluca Cia, due lunghezze sopra, viaggiano con una vittoria (l’unica alla prima giornata), due pari e tre sconfitte. Il test del “Fatticcioni Nodica” dovrebbe essere alla portata per Alessandro Marinari e compagni. Concludono l’odierno turno il derby lucchese tra l’Atletico e Corsanico e quello tra i due “santi” quali San Giuliano contro San Filippo.

Programma gare, arbitro di sabato 12/11/2021 (ore 15,°°)

Atletico Carrara-Camaiore (Fossa, Michel Tobia Grimaldi di Carrara)

Atletico Lucca-Corsanico (S.Macario, Jacopo Bertini di Lucca)

Massese- Castelnuovo G. (Oliveti, Tommaso Betti di Carrara)

Migliarino-Don Bosco Fossone (“Fatticcioni Nodica”, Florin Pistelli di Pisa)

San Marco Avenza-Pontremolese (“P.Deste”, Gabriele Checchi di Viarteggio)

San Giuliano-San Filippo (S.Giuliano , Federico Masinulas di Pisa)