Terza Categoria, presentazione quarta giornta

Dopo il colpo messo a segno dalla capo classifica Master Marina di Massa nel posticipo, si preannuncia un sabato all’insegna dell’inseguimento da parte della formazioni apuo-lunigianesi. La squadra leader del girone sale al Castel sell’Aquila di Gragnola con l’intento di dare continuità al buon inizio di stagione. I biancoverdi di mister Nicola Grandetti, dopo la facile vittoria in casa del Marina di Pietrasanta, sono attesi da un test molto “pericoloso”. Il team lunigianese del giovane direttore Jacopo Pennucci è chiamato alla prova di carattere per lanciarsi in un torneo da protagonista.

Dopo la beffa all’ultimo minuto nella gara del posticipo lo Spartak si rituffa nel torneo, al “Raffi” arriva il team avenzino dell’Attuoni, rivitalizzato dal successo contro un attrezzato e San Vitale Candia di mister Paolo Berttelloni. Match che potrà scegliere una delle potenziali antagoniste alla capolista. L’altro big-match è in programma al “Bottero” di Villafranca dove i gialloneri di mister Fabio Bellotti sono motivati dai primi tre punti della stagione conquistati nella trasferta di Fosdinovo. Si preannuncia una gara aperta per bomber Alessandro Giannotti e compagni in quanto la new entry Carrarese giovani, a tre lunghezze dalla vetta (e avendo già riposato), si presenta in Lunigiana con tutte le credenziali in regola.

Chiude la giornata di sabato il confronto tra due (per ora) deluse del girone: i versiliesi dello Sporting Forte Dei Marmi, che partiti con altri obiettivi si trovano in fondo alla classifica, e i castellani del Fosdinovo, fermi a quota zero. Per il consueto posticipo del lunedi sera l’appuntamento è allo stadio “Del Freo “ di Montignoso dove l’Academy di mister Enrico Mori dovrà riscattare la sconfitta maturata nella seconda parte contro la Carrarese giovani contro i “cugini” della Tirrenia di Nello Mariotti che arrivano dal turno di riposo.

Programma gare di sabato 13/11/2021

Gragnolese-Master Marina di Massa (Gragnola, Alessandro Traini di Carrara)

San Vitale Candia-Vallizeri (Remola, Manuel Foci di Carrara)

Spartak Apuane-Attuoni Avenza (Raffi , Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Sporting Forte dei Marmi-Fosdinovo (Aliboni, Matteo Lorenzi di Viareggio)

Villafranchese-Carrarese giovani (Bottero, Daniele Cavallini di Carrara)

Lunedi 15/11/2021 posticipo

Turano Montignoso-Tirrenia 1973(Del Freo, ore 20,30)

Riposa : Marina di Pietrasanta

Coppa Provinciale

Per quanto concerne il proseguo della 24° edizione Coppa Provinciale relativa al XI° Memorial “Marco Orlandi” e riservata alle compagini della provincia di Massa Carrara, la Lega territoriale ha diramato gli accoppiamenti per le due semifinali con gare di andata e ritorno. Si inizia il mercoledi 24 novembre con l’andata Vallizeri-Attuoni Avenza e Carrarese giovani-San Vitale Candia, quelle di ritorno a campi invertiti sono state fissate per mercoledi 8 dicembre prossimo. Le vincenti disputeranno la finalissima, gara unica in campo neutro con data da definire.