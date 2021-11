Carrarese-Ancona, il ritorno della Curva Nord Lauro Perini

Gli Ultras della Curva Nord Lauro Perini, da tempo lontani dagli spalti dello Stadio dei Marmi per protesta contro i ritardi nell’adeguamento riguardante l’agibilità della stessa curva o per meglio dire di parte della stessa , dopo l’ok da parte della Commissione provinciale di pubblico spettacolo che di fatto ha allargato la capienza complessiva dell’impianto da 1.800 a 2.688 persone, hanno deciso di tornare a tifare in presenza la squadra azzurra contro l’Ancona e si sono dati appuntamento domani a partire dalle ore 13 in via Donati lato Perticata.

Questo il comunicato degli stessi Ultras. ” La Curva Nord ha deciso di tornare a tifare i nostri colori tra le mura di casa. La notizia della riapertura della nostra Curva concorre a questa decisione, anche se non smetteremo di lottare per la riapertura totale di essa.

Sabato 13 ore 15:00 tutti in Nord!

Curva Nord Lauro Perini”