Coppa Toscana, un pareggio tra Vagli e Romagnano

Vagli – Romagnano 1-1

VAGLI: Giannotti, Boggi, Castelli, Landucci, Da Prato, Tognarelli, Brugiati, Fontanini (24’ st Borgia), Marigliani (25’ st Maier), Triti (18’ st Malatesta). A disp. Adami, Orsetti, Bertini. All. Roberto Biagioni.

ROMAGNANO: Cima, Di Benedetti, Batti, Corsi (30’ st Bevilacqua), Granai (10’ st Nardini), Manzo, Bertelloni, El Barf (30’ pt Monaco), Pedrinzani (45’ st Giulianelli), Costa, Mulinacci. A disp. Pellistri, Brio, Canesi. All. Paolo Alberti.

ARBITRO: Galligani di Pisa.

RETI: 27’ pt Triti (V), 21’ st Costa (R).

VAGLI SOTTO- Finisce in parità la gara di andata di Coppa Toscana tra il Vagli e il Romagnano di mister Paolo Alberti. A passare in vantaggio sono i locali con Triti al 27′, pronto a mettere in rete una sponda di Landucci. Gli amaranto reagiscono con Pedrinzani e Mulinacci ma il portiere Giannotti si oppone con fermezza.

Il pareggio del definitivo 1-1 arriva nella rirpesa e grazie ad una magia del solito Costa: punizione millimetrica con palla che si accarezza il palo interno prima di infilarsi in rete. Per il passaggio del turno ci sarà da aspettare la gara di ritorno al “Raffi” fissata al prossimo 8 dicembre.