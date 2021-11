San Marco, ottimo inizio di campionato per gli Under 15 regionali

AVENZA-Ottimo inizio di campionato da parte della San Marco Avenza Giovanissimi regionali annata 2007. La formazione di mister Roberto Bennati, unica rappresentante della provincia di Massa Carrara nel girone, ha raccolto sino a questo momento, ovvero dopo sei giornate di campionato,nove punti. Domenica scorsa i rossoblu sono andati a pareggiare a reti inviolate sul difficile rettangolo di gioco lucchese dell’Henderson contro l’Atletico Lucca. Due vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta, un ruolino di marcia molto soddisfacente per un gruppo che si sta rivelando davvero molto inteerssante anche sotto il punto di vista qualitativo. Domenica prossima gli under 15 avenzini saranno di scena sul terreno del Paolo Deste della Covetta per affrontare il fanalino di coda Giovani Granata Monsummano che sino ad oggi non ha ancora raccolto neppure un punto. Una buona occasione quindi per cercare di aggiungere altri punti in graduatoria.

Questi i risultati dell’ultimo turno.Academy Porcari-Forte dei Marmi 2-1, Atletico Lucca-San Marco Avenza 0-0, Giovani Granata Monsummano-Ghiviborgo 1-4, Montecatini Murialdo-Lido di Camaiore 6-2, Pietrasanta-Giovani Via Nova 2-2, San Giuliano-Olimpia Quarrata 1-1

Questa la situazione di classifica del girone F dei Giovanissimi Regionali Under 15 dopo sei giornate di campionato. Academy Porcari 16 punti, Pieterasanta 14, Forte dei Marmi 13, Montecatini Murialdo 13, San Marco Avenza 9, San Giuliano 9, Giovani Via Nova 6, Atletico Lucca 6, Lido di Camaiore 5, Olimpia Quarrata 4, Ghiviborgo 3, Giovani Granata Monsummano 0.

Il programma di domenica prossima 14 novembre. Academy Porcari-Montecatini Murialdo, Forte dei Marmi-Pietrasanta, Ghiviborgo-Olimpia Quarrata, Giovani Via Nova-Atletico Lucca, Lido di Camaiore-San Giuliano, San Marco Avenza-Giovani Granata Monsummano.