Terza Categoria posticipi, vincono Carrarese giovani e Master Marina di Massa

Nel posticipo del campionato di terza categoria abbiamo assistito all’ennesima indelebile pagina di calcio scritta dai protagonisti nella fredda serata di lunedi 8 novembre. Nel primo confronto tra la Carrarese giovani e Academy Turano Montignoso ha la meglio il team di mister Ivano Gigli, dopo la larga vittoria nella coppa provinciale i marmiferi hanno concesso il bis. Nella prima frazione terminata a reti inviolate i gialloazzurri passano in vantaggio a metà della ripresa con Lazzerini, imitato quasi alla mezzora di gioco dal compagno Biggi. Con i tre punti la Carrarese si colloca al terzo posto con sei punti e il vantaggio di aver già riposato, ad una sola lunghezza dalla coppia Attuoni-Vallizeri, a tre dalla capolista Marina di Massa. Il secondo posticipo tra la capolista Master Marina di Massa e lo Spartak (sfida non adatta ai deboli di cuore) ha riservato emozioni a non finire, il team di mister Davide Cantoni dopo aver rimediato il doppio svantaggio ribalta il risultato nel finale, corposo recupero compreso. Al termine della piacevole e tiratissima gara, giustificato è stato l’entusiasmo dei giocatori e sostenitori al seguito del Marina di Massa..

Carrarese giovani-Turano Montignoso 2-0

Carrarese giovani : Novarino, Pennucci, Viviani,Conti, Citro, Galassi, Biggi, Lorenzoni, Vaccà,Galeotti Elia, Galeotti Manuel( Fazzini,Mazzucchelli, Pasquini, Lorenzini,Marchi, Vatteroni,Galeotti Alessandro)

Turano Montignoso :Tonareli, Verducci, Menchini, Rossi, Battelli, Manfredi Alessio, Rustighi, De Santis, Rocca, Manfredi Stefano, Masini(Belloni, Della Pina, Lorenzetti, Monti, Pucci, Ricci, Silipo, Poggi)All. Mori

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 18’st, Lorenzini, 27’st. Biggi

Master Marina di Massa-Spartak Apuane 4-3

Marina di Massa: Bertonelli, Adelmi, Bordigoni, Aiza, Ricci Damiano, De Angeli, Maccarone, Tornaboni, Ricci Gianluca, Lumanaku, gentili( Antonpaoli, Baglini, Della Bona, Marku, Neri, Zene, Del Freo)All. Cantoni

Spartak Apuane : Del Sarto, Ledda, Nicolini, Lucchi, Gianardi, Ulivi Tommaso, Asrnieri, Dell’Amico, Balloni, Canalini,Marchini( Sow, Tongiani,Del Bianco, Baracca, Baldoni, Alibani)All. Ulivi Paolo

Arbitro : Fantoni di Carrara

Marcatori : 5’ Balloni, 33’ Canalini, 10’st. Ricci D.17’st. Balloni, 26’st.Ricci Gianluca, 38’ st Maccarone, 45’ st.+8’ Kumanaku

Classifica aggiornata : Master Marina di Massa 9, Attuoni Avenza 7, Vallizeri 7, Carrarese Giovani 6, Spartak Apuane 4, Gragnolese 4, Turano Montignoso 4, Tirrenia 3, San Vitale Candia 3, Villafranchese 3,Sporting Forte dei Marmi 1, Fosdinovo 0, Marina di Pietrasanta 0.

Prossimo turno : (14/11/2021)

Gragnolese-Master Marina di Massa, San Vitale Candia-Vallizeri, Spartak Apuane-Attuoni Avenza, Sporting Forte dei Marmi-Fosdinovo, Turano Montignoso-Tirrenia, Villafranchese-Carrarese giovani. Riposa Marina di Pietrasanta