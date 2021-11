Terremoto in casa Massese, Gassani si è dimesso

MASSA – Terremoto in casa Massese dopo l’ultima bruciante sconfitta nel derby di Avenza di sabato scorso e un successivo incontro della società con i tifosi (almeno da quanto si legge nelle relative pagine social) mister Matteo Gassani ha annunciato le sua dimissioni da considerarsi “irrevocabili”. Assieme all’ormai ex tecnico potrebbero essere in uscita anche altri facenti parte dello staff tecnico e delle giovanili, ma per ora ancora nulla di ufficiale visto che la società non si è ancora espressa in merito. Punto interrogativo sull’imminente impegno di Coppa Italia di Eccellenza in casa della River Pieve che è in programma domani pomeriggio, sicuramente i bianconeri saranno senza tecnico e in una condizione psicologica non proprio “idilliaca”. A breve il comunicato ufficiale della società zebrata che al momento è a colloquio con l’Amministrazione comunale.