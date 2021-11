Seconda Categoria, nello scontro al vertice ko per la Fivizzanese

Giornata più scura che chiara per le compagini lungianesi, sono arrivate tre sconfitte e due nulla di fatto, cadono tra le mura amiche i dragoni del Monti contro il Ricortola, così come la Filattierese che cede di misura ai lucchesi della Fortis. Sconfitta dei medicei nella città del “carnevale” dalla corazzata Viareggio. Chi fa punti sono i granata del Monzone e l’Atletico Podenzana che impattano i loro impegni rispettivamente contro Massarosa e Cerreto. Infine successo di misura dei neroazzurri dell’Atletico Carrara dei Marmi contro i versiliesi del Lido di Camaiore.

La copertina della giornata era senza dubbio il big-match del Marco Polo Center dove i padroni di casa hanno piegato le resistenze dei lunigianesi di mister Marco Mencatelli. Solo nel finale il fratello del mister Massimo riapriva per pochi minuti la sfida, per poi soccombere allo scadere dell’atteso confronto. Non è andato bene neppure ai gialloverdi della Filattierese sconfitti a domicilio dalla Fortis Camaiore, il secondo stop stagionale del team di mister Augusto Secchiari colloca i lunigianesi nella zona play out. Stessa sorte anche per i veneliesi di mister Fabiano Centofanti, al secondo scivolone consecutivo per mani dei massesi del Ricortola, Cavalier D’oro & soci sono apparsi lontani dalla squadra apprezzata nelle prime giornate. Ora “Jack” Manassero e compagni avranno a disposizione due settimane per ricaricare le pile e ripresentarsi al meglio alla ripresa del campionato: nell’ottavo turno i “dragoni” saranno ospiti nella delicata trasferta in casa dell’Atletico Carrara dei Marmi.

Riescono a muovere la classifica l’Atletico Podenzana e Monzone, impattando i confronti rispettivamente contro Cerreto e Massarosa. La formazione di mister Yuri Angeli va sotto su rigore e rimedia pagando con la stessa moneta dagli undici metri. Un punto che fa solamente morale, in classifica appaiati con i blucerchiati del Cerreto vengono raggiunti i cugini della Filattierese, ad una minima lunghezza dalla coppia Mulazzo-Monzone. Il team del neo tecnico Gianluca Matelli si deve accontentare del secondo pareggio casalingo della stagione, acciuffa nel finale una gara che appariva compromessa grazie alla doppietta di Battaglia, punticino che tiene viva la risalita in classifica.

Infine ottimo scatto in avanti dei neroazzurri dell’Atletico Carrara dove il team di mister Miche Dati che rimandano battuti i versiliesi del Lido grazie alla rete di Antoniotti. Successo che rilancia il sodalizio carrarino al terzo posto in compagnia del Ricortola.