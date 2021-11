Juniores provinciale, il Serricciolo frena la capolista Pietrasanta

Il terzo turno del campionato provinciale riservato alla juniores vede la capolista Pietrasanta rallentare la corsa, il team di mister Alessandro Marsili lascia i due punti in Lunigiana contro un coriaceo Serricciolo. Si fa sotto la Villafranchese di mister Massimiliano Centofanti che liquida con il classico risultato all’inglese il Centro Giovani Calciatori di Viareggio con i punti di Mosti e Menchini. Tre punti che permettono alle “vespe” di raggiungere al secondo posto i massesi del Ricortola (fermi per il turno di riposo), ad una sola lunghezza dalla vetta. Da segnalare il rocambolesco successo interno del Romagnano di mister Luigi Bertolini, dopo un primo tempo praticamente chiuso con i quattro gol di vantaggio, nella ripresa subiscono il ritorno in partita degli ospiti che nel finale rischiano di pareggiare il match. Netta vittoria della Virtus Marina di Massa di mister Stefano Renna sulla Carrarese giovani. Infine pareggio con quattro gol nel derby della Versilia tra i giallo blu del Lido contro il Viareggio calcio.

Serricciolo-Pietrasanta 2-2

Serricciolo :Gabrielli, Gasparri, Zvatto, Shahini, Simonelli, Mazzone, Califfi, Lattuada, Ruffini, Lombardo, Latino( Trombella, Gilli, Piccolo, Arcuri)All. Borghetti

Pietrasanta : Musetti, Salvini, Conti, Sodini Nicola, Dell’Amico, Guidotti, Fortini, Nicolini, Sodini Franceasco,Di Clemente, Evangeliasti, (Baldini, Bonini, Cacioppo, Cipriani, Intaschi, Puccetti,Tartarini)All. Marsili

Arbitro : Traini di Carrara

Marcatori : 28’ Dell’Amico, 57’ Dell’Amico, 68’ Ruffini, 87’ Lombardo

Cronaca del match:

Inizio di partita con le due squadre che si preoccupavano più di non farsi male, con possesso palla a favore dello Sp. Pietrasanta nei primi minuti che conclude due volte da lontano con Guidotti e Dell’Amico senza trovare lo specchio della porta. Gol che arriva però al 28esimo con Dell’Amico, bravo a sfruttare una rimessa laterale in zona d’attacco e superare Gabrielli con un diagonale. Primo tempo che non registra altre emozioni e manda le squadre al riposo con gli ospiti in vantaggio sull’unica occasione pericolosa creata.

Secondo tempo che inizia come era finita la prima frazione di gara, gioco molto frammentato con poche giocate pulite e degne di nota. Al 57′ su un retropassaggio al portiere della difesa gialloblu si avventa ancora Dell’Amico che con un preciso pallonetto beffa ancora Gabrielli per il secondo centro, minimo sforzo e massima resa fin qui per lo Sporting Pietrasanta che alla seconda conclusione in porta si porta sul doppio vantaggio. Un giro di lancette e Ruffini ha l’occasione per accorciare le distanze ma da pochi passi si fa ipnotizzare dal portiere Musetti e il risultato non cambia.

I versiliesi abbassandosi hanno concesso qualcosa di più, sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Simonelli che per pochi cm non trova la deviazione di testa sulla palla calcolata da Lombardo.

Al 68′ Lombardo intercetta una palla a centrocampo e lancia Ruffini che questa volta non sbaglia , accorcia le distanze e riapre il match.

A questo punto occasioni da tutte e due le parti con il Serricciolo sbilanciato in avanti alla ricerca del pari e lo Sporting che non sfrutta gli spazi lasciati dalla difesa locale sempre brava però a chiudere le ripartenze ospiti.

Il gol del definitivo 2a2 arriva quasi allo scadere con una perla del n. 10 giallo-blu Lombardo che da 35 metri lascia partire una bomba che si spegne sotto l’incrocio della porta difesa dal portiere bianco-celeste Musetti.

Risultati 3^a giornata

Villafranchese-Centro Giovani C. 2-0

Virtus Marina di Massa-Carrarese giovani 3-1

Serricciolo-Pietrasanta 2-2

Romagnano-Academy Tutano M. 4-3

Lido di Camaiore- Viareggio calcio 2-2

Riposava : Ricortola

Classifica: Pietrasanta 7. Ricortola 6, Villafranchese 6, Lido di Camaiore 5, Serricciolo 5, Viareggio calcio 4, Virtus Marina di Massa 3, Centro Giovani Calciatori Vg. 3, Romagnano 3, Carrarese giovani 1, Academy Turano Montignoso 0.

Prossimo turno : 14/11/2021 :

Carrarese giovani- Villafranchese, Centro Giovani Calciatori Vg.-Serricciolo, Pietrasanta-Romagnano,Turano Montignoso-Ricortola, Viareggio calcio- Virtus Marina di Massa, Riposa : Lido di Camaiore