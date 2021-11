Terza Categoria, vincono Attuoni Avenza, Gragnolese, Vallizeri e Villafranchese

Il terzo turno del campionato di terza categoria ha riservato alcune sorprese. Nell’attesa dei due posticipi in uno dei quali sarà impegnata la leader del girone Master Marina di Massa è cambiata la vetta della classifica. Salgono al vertice la coppia Vallizeri-Attuoni che hanno vinto i rispettivi confronti con Sporting Forte dei Marmi e San Vitale Candia. Grande protagonista di giornata l’intramontabile Riccardo Capiferri (foto), tornato a giocare a mezzo secolo di età e autore di una bellissima quanto straordinaria doppietta. Primi sorrisi della stagione per le due lunigianesi Gragnolese e Villafranchese: i biancoverdi di mister Nicola Grandetti calano un poker di gol al fanalino del girone Marina di Pietrasanta, solo nel finale lasciano un po’ di gloria ai versiliesi. Il solito bomber di razza Alessandro Giannotti regala i primi tre punti del campionato alle “vespe” di Villafranca, il successo sul campo del Fosdinovo permette al team di mister Fabio Bellotti di lasciare l’ultima posizione della graduatoria. Nei posticipi dei questa sera il Marina di Massa, per riportarsi al comando, affronta lo Spartak, mentre tra la bella sorpresa Carrarese giovani se la vede contro l’ Fc. Turano Montingoso.

Risultati 3^a giornata :

Fosdinovo-Villafranchese 0-1

Vallizeri-Sporting Forte dei Marmi 3-1

Attuoni Avenza- San Vitale Candia 3-1

Marina di Pietrasanta-Gragnolese 2-4

Lunedi 8/11 postici :

Master Marina di Massa-Spartak Apuane

Carrarese giovani-Turano Montignoso

ha riposato : Tirrenia 1973

Classifica: Vallizeri 7, Attuoni Avenza 7, Master Marina di Massa 6, Turano Montignoso 4, Spartak Apuane 4, Gragnolese 4, Carrarese giovani 3, Tirrenia 3, San Vitale Candia 3,Villafracnhese 3, Sporting Forte dei Marmi 1. Fosdinpovo 0, Marina di Pietrasanta 0.

Note : Master, Turano M., Spartak e Carrarese giovani una gara in meno.

Prossimo turno :(sabato 13/11/2021):

Gragnolese-Master Marina di Massa, San Vitale Candia-Vallizeri, Spartak Apuane-Attuoni Avenza, Sporting Forte dei Marmi-Fosdinovo, Turano Montignoso-Tirrenia 1973, Villafranchese-Carrarese giovani. Riposa : Marina di Pietrasanta.

Fosdinovo : La Rana,Donazza, Isoppo, Mammalella, Ottino, Betti, Argiolas, Boni, Tonelli, Cantoni, Baldassarri, (Stelitano, Marchioni,Fusani, Giuliani,Belloni)All. Lombardi

Villafranchese : Brunotti, Martinelli, Mariani, Giubbani, Caroli, Riccardo, Caroli Luca, Giannotti, Bartolini, Polloni, Manganelli, Chelotti,( Pucci, Trevisan,Madonna, Scudellari)All. Bellotti

Arbitro :Lombardo di Carrara

Marcatori : Giannotti 36’

Vallizeri-Sporting Forte dei Marmi 3-1

Vallizeri : Gavellotti, Kdiu, Bondi, Ribolla, Ferrari, Esaharaoui, Chakir, Nouiti, Capiferri,Zuccarelli, Gueye (Rossi, Uberti, Zoppi, Caldi, Oddo)All. Neri

Sporting F.d.M. : Tarabella, Verneau, Bazzichi,Coppedè, Costa, Pelliccia, Galeotti, Prosperi, Alaimo, Perregrini, Baldi( Cantafio, Ticci, Lorenzi, Grillotti, Maggi)All. Picchi

Arbitro : Cavallini di Carrara

Marcatori :37’ Perregrini, 42’ Gueye, 3’st. Capiferri, 37’’st. Capiferri

Attuoni-San Vitale Candia 3-1

Attuoni : Bardini,(Ambroisini) Pollina, Lodola(Francini), Pappagallo, Lucchesi, Soldati,Andreani(Franciosi), Guidelli, Tognozzi(Vallerini),Da Pozzo, Lucetti. All. Tinfena

San Vitale Candia : Ambrosini, Di Benedetti, Deda(Iovinella), Finelli (Mosti), Fialdini,Della Pina(Sarno), Bongiorni Niccolò, Sparavelli Stocchi,Donadel(Bongiorni Diego),Leka(Mancini),Aliboni.All. Bertelloni

Arbitro :Particelli di Carrara

Marcatori : 41’ Lodola, 15’ st. Soldati, 25’ st., Mancini(S.V.), 31’st. Vallerini(rig.)

Note . Aliboni(SV.) sbaglia calcio di rigore

Marina di Pietrasanta-Gragnolese 2-4

Marina di Pietrasanta : Magris, Galeotti, Nafafaa Amir, Edhabi, Calcinai, Barriccelli, Cecchi, Mora, Sabiri, Touraif,Hardhyaberiald( Travaglino, Rodia, Paroli,Oubourich,LemboCortopassi, Bacchi).

Gragnolese : Gerali, Simonelli(40’st. Lombardi), Morotti, Guelfi(30’st. Pierotti), Sisti, Bondi(25’st. Amendola), Egei(15’st. Giardina), Cecconi, Costa, Ferrari(10’st. Tedeschi),Moisè, All. Grandetti

Arbitro : Lorenzini di Viareggio

Marcatori :10’ Costa, 21’ Guelfi, 27’ Moisè, 10’st. Ferrari 20’st.Nafafaa Amir, 77’ Sabiri