San Marco, è rossoblu anche il derby degli Juniores regionali

Dopo la vittoria per 4-1 di sabato in Eccellenza la San Marco Avenza ha bissato il successo anche nel campionato Juniores regionali. Gli Under 19 rossoblu di mister Luca Laghi sono andati, domenica pomeriggio, ad espugnare il terreno del “Gianpiero Vitali” superando la Massese dell’ex mister Roberto Franchini per 3-2. Una vittoria di carattere se si pensa che gli avenzini dopo un’ora di gioco si trovavano sotto di due reti. Di li in poi una grande reazione che ha portato i rossoblu prima a raddrizzare il match e poi a ribaltare il punteggio segnando con Braida il 3-2 esattamente al novantesimo. Con questa vittoria la San Marco conquista la vetta solitaria del girone C Juniores regionale a quota 14 superando proprio i cugini bianconeri fermi a 13.

Il tabellino del derby juniores regionali

MASSESE-SAN MARCO AVENZA 2-3

MASSESE: Pianti, Pieroni, Bonini ,Leone, Barattini, Cartano, Alberti, Lezza, Carlini, Calanda, Fruzzetti. A disp. Leone, Bertacchini, Lufrano, Agnesini, Del Vigo, Bonati, Tongiani, Ricci, Ciancianaini. All. Franchini.

SAN MARCO AVENZA: Azioni, Lazri, Cacciatori, Pierdominici, Bernuzzi, Castagna, Lorenzoni, Babbini, Brauida, Santini, Sgado’. A disp. Mosti , Orlando , Grassi, Granai, Perinelli, Costi, Vita, Tamburini, Pangalo. All. Laghi.

RETI: 15′ Fruzzetti, 40′ Pieroni, 61′ Lorenzoni, 85′ Bernuzzi, 90′ Braida.