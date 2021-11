Pontremolese, a Camaiore il quarto ko consecutivo

Sul terreno dello stadio Comunale di Camaiore arriva per la Pontremolese il quarto ko consecutivo. Avvio di gara da dimenticare per gli azzurri, che subiscono due reti in soli trenta minuti. Nella ripresa dal dischetto Occhipinti accorcia le distanze permettendo ai suoi di condurre la seconda frazione di gioco con maggiore tranquillità. La Pontremolese fa la partita e tiene il Camaiore schiacciato nella propria metà campo senza però riuscire a trovare la via del gol. Nel recupero, sugli sviluppi di una ripartenza, arriva il tris dei padroni di casa che chiudono la contesa sul 3-1.

Primo tempo

Pontremolese in campo con il 4-3-1-2: Santini tra i pali, in difesa, da destra verso sinistra, Manenti, Filippi, Menichetti e Mutti. A centrocampo regia affidata a Lecchini con Sbarra a destra e Gabrielli a sinistra, sulla trequarti Saia alle spalle di Occhipinti e Musetti. I padroni di casa rispondono col 3-5-2 con Vozza in porta, Ricci Verdi e Arnaldi trio di difesa, Bartolomei sull’out di destra e Dantongiovanni a sinistra. Al centro Agostini, Biagini e Brizzi; in attacco la coppia Geraci-Raffi.

I padroni di casa partono forte e al secondo minuto vanno vicini al gol con Raffi che, servito dalla sinistra da Agostini, viene murato. Un minuto dopo il gol che apre le marcature: Biagini dalla distanza fa partire un rasoterra non irresistibile, la sfera passa tra diverse gambe e sorprende Santini. Al quarto minuto timida risposta degli azzurri con una conclusione debole di Musetti. Lo stesso bomber azzurro, all’undicesimo, viene anticipato sul più bello in area, non riuscendo a portare a termine una bella azione personale. Due minuti dopo altra occasione ospite: cross di Manenti, la sponda di Occhipinti arriva a Saia che colpisce al volo ma viene murato. Poco dopo sempre Manenti protagonista: il terzino azzurro vede Vozza fuori dai pali e tenta la conclusione dalla lunghissima distanza, non trovando però la porta. Al 17′ i padroni di casa si rifanno vivi dalle parti di Santini: Geraci rientra sul destro e cerca il primo palo ma chiude troppo il tiro, palla out. Al 21′ ennesima sostituzione obbligata di stagione per la Pontremolese, costretta a rinunciare a Manenti per un problema fisico. In campo al suo posto va Micheli, che si piazza accanto a Occhipinti con Musetti alle loro spalle. Il Camaiore si rende nuovamente pericoloso con una conclusione, murata, di Bartolomei dopo un batti e ribatti in area sugli sviluppi di un corner. Alla mezzora arriva il raddoppio: cross di Dantongiovanni dalla sinistra, Raffi colpisce di testa e sigla il 2-0. La Pontremolese fatica a reagire e continua a subire il gioco dei padroni di casa. Al 38′ Biagini sfiora l’eurogol su punizione: Santini smanaccia e devia in corner. Al 40′ ci prova con un sinistro al volo Musetti, che però colpisce male e manda fuori.

Secondo tempo

La Pontremolese rientra in campo con un altro piglio e si vede: al 54′ Occhipinti, atterrato in area, si guadagna il penalty, poi si incarica della battuta dal dischetto e di destro trafigge Vozza: è 2-1. Nemmeno due minuti e gli azzurri sfiorano il raddoppio: Saia mette in moto sulla destra Occhipinti che supera in velocità Verdi e appena dentro l’area lascia partire un diagonale che fa la barba al palo alla sinistra del portiere, messo fuori causa. La Pontremolese prende in mano il pallino del gioco ma i padroni di casa si difendono bene, senza subire particolari pericoli. In pieno recupero gli azzurri, sbilanciati in avanti alla ricerca del pari, subiscono una ripartenza con Bonuccelli che, a tu per tu con Santini, non sbaglia e firma il 3-1.

IL TABELLINO

Camaiore-Pontremolese (3-1)

Pontremolese (4-3-1-2): Santini; Manenti (dal 21′ Micheli), Filippi A., Menichetti, Mutti (dall’83’ Bertolla); Sbarra (dall’86 Rosaia), Lecchini (dal 68′ Tavaroni), Gabrielli; Saia; Occhipinti, Musetti.

Camaiore (3-4-1-2): Vozza; Ricci, Verdi, Arnaldi; Bartolomei, Agostini (dal 58′ Bonuccelli), Biagini, Brizzi; Dantongiovanni (dal 64′ Crecchi); Geraci (dall’80’ Carmazzi), Raffi.

Marcatori: 3′ Biagini, 31′ Raffi, 54′ Occhipinti (P), 95′ Bonuccelli

Ammoniti: Biagini (C), Menichetti (P), Gabrielli (P)

Fonte: pontremolese1919.it