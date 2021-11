Il sesto turno di campionato vede la squadra leader a riposo. Nel secondo gradino del podio troviamo i collanari del Corsanico a cinque lunghezze, reduci dal primo stop ad opera del Romagnano: il team di mister Gabriele Mazzei scende nel pisano sul campo dell’insidioso San Giuliano, tornato a mani vuote dalla trasferta in casa della prima della classe Torrelaghese. In terza fila si è inserito il Forte dei Marmi che va a far visita al Romagnano di mister Paolo Alberti, match di alto profilo come viene analizzata dal d.s. Gabriele Panizzi nel pre partita: “Il Forte dei marmi di Mister Bertolla è una squadra che sta attraversando un buon periodo di forma. È un gruppo solido con un ossatura importante nonostante abbia perso qualche pezzo fondamentale. Inutile citare capitan Lossi e i due Tedeschi… Conoscendo il mister daranno del filo da torcere a tante squadre Dovremo stare molto attenti alle loro ripartenze. Ma come ho già detto settimana scorsa noi andremo avanti con l’identità di gioco che il mister sta adottando da questo inizio campionato. Dovremo essere bravi a concedere poco e essere più cinici sotto porta.”

Si prospettano insidiose le due trasferte per i gialloblu di mister Giorgio Chelotti e per dei fossonesi del Don Bosco. I lunigianesi scendono nel lucchese per affrontare i padroni di casa reduci dal primo sorriso della stagione. Il diesse dei “galletti” Miko Ruffini è al quanto fiducioso per l’esterna contro i rosso neri: “Siamo reduci da una buona prestazione casalinga che però ha fruttato un solo punto, ma quello che mi preoccupa è il dover continuare a fare la conta degli infortunati per cui mi chiedo se Mister Chelotti potrà, da qui alla fine, avere mai a disposizione la rosa effettiva. Andiamo avanti, per cui si va a Lucca per provare a fare qualcosa di buono, loro sono gasati dalla prima vittoria stagionale e con un Marsili che vede spesso la porta ma noi vorremmo tornare in Lunigiana con una prestazione importante.”

Programma gare, arbitro, 6^a giornata del 7/11/2021 (ore 14,30)

Atletico Lucca-Serricciolo(Herderson, Annalisa Borromeo di Pontedera)

Romagnano-Forte dei Marmi(“Raffi”Ludovuico Gravini di Livorno)

Vagli-Don Bosco Fossone(Vagli di sotto, Luigi Marranchelli di Pisa)

San Giuliano-Corsanoico(S.Giuliano Terme, Simone Ferrari di Pontedera)

Pietrasanta-Molazzana(Stadio XIX Settembre, Gianluca Noto di Pisa)

Folgor Marlia-Porcari(Stadio Marlia, Alessandsro Gallà di Pistoia)

Riposa : Torrelaghese.