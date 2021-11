Seconda Categoria, fari puntati sul big-match Viareggio-Fivizzanese

Fari puntati sul big-match Viareggio-Fivizzanese, la partita nella città del carnevale rappresenta il primo scontro della stagione per il vertice del girone. Le due compagini si erano già affrontate nel campionato scorso poi chiuso dopo sole due giornate.

Nel nuovo torneo i medicei viaggino con il vento in poppa, unica macchia lo stop inaspettato nel derby di Monti, per il resto per team di mister Mencatelli tutto è andato per il meglio. Nell’analisi pre Viareggio il tecnico lunigianese presenta la sfida in programma al Marco Polo Center: “Partita sicuramente importante, noi arriviamo a questo appuntamento con molte defezioni ma ci siamo allenati bene. Sappiamo del valore del Viareggio, noi andiamo a fare la nostra partita, sapendo che il nostro campionato non passa da questo confronto, noi dobbiamo tirare fuori il meglio in tutte le gare. Chiaramente questa è una partita come tutte le altre, è ovvio che loro hanno dei valori, qualità, badget, tutto diverso da noi, la loro storia, insomma loro sono qua di passaggio, è inutile nasconderlo. Andremo là sperando di dargli il filo da torcere, da squadra organizzata, cercando fare il nostro match, di sicuro non ci tireremo indietro, faremo il possibile per portar via punti. Questa sarà l’ennesima prova di maturità della nostra squadra, consapevoli dei nostri mezzi poter rimanere in alto, cercheremo di onorare la sfida al 100%”.

Per le altre “sorelle lunigianesi” quattro gare tutte sul campo amico. Iniziamo dal club del “panigaccio”: al “Rollando Rocchi” si affrontano die compagini reduci da sconfitte, il tream di mister Yuri Angeli deve riscattare lo scivolone di Fivizzano, mentre i blucarchiati di mister Aldo Poggi quello subito tra le mura amiche dal Monzone.

Stesso obiettivo è quello dei dragoni del Monti, la formazione di mister Fabiano Centofanti dopo la prima sconfitta stagionale è intenta a riprendere il suo ottimo “trend” di queste prime giornate. Al “Don Bosco” salgono i neroverdi di mister Alessandro Fini, il club massese ha avuto due settimane per preparare al meglio la sfida in Lunigiana e il proseguio del torneo.

Infine doppio confronto interno per Monzone e Filattierese: i granata del nuovo allenatore Gianluca Matelli, tornati da Cerreto con i primi tre punti del campionato, vogliono risalire la corrente della classifica, uscire quanto prima dalla zona play out. In riva al Lucido salgono i lucchesi del Massarosa, team dai risultati altalenanti (due pareggi, due sconfitte e un riposo) per ora fuori casa non hanno raccolto nessun punto.

In casa dei “cugini” della Filattierese ci sono novità di mercato. La formazione di mister Augusto Secchiari in settimana si è arricchita di un nuovo giocatore quale Luca Pasqualetti (foto), ex Carrarese proveniente dal Don Bosco Fossone. Sarà di grande aiuto al centrocampo giallo verde. Il test con la Fortis Camaiore si preannuncia delicato, in quanto gli avversari ultimi in compagnia di Podenzana e Cerreto sono reduci dallo scivolone interno nel derby contro la capolista Viareggio.

Programma gare, arbitro di domenica 7/11/2021 (ore 14,30)

Atl.Carrara-Lido di Camaiore (“Fossa”Costantino Gravini di Livorno)

Atl.Podenzana-Cerreto(“R.Rocchi”,Nicola Mori di Livorno)

Filattierese-Fortis Camaiore (“Selva”,Luca Alessandro Avelardi di Livorno)

Monti-Ricortola (“Don Bosco”,Simone Fantoni di Carrara)

Monzone-Massarosa (“Giannetti”, Jacopo di Girolamo di Lucca)

Viareggio-Fivizzanese(Marco Polo, Alexandru Turta di Piombino)

Riposa: Mulazzo