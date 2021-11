Pontremolese, panchina ancora libera

PONTREMOLI- Dopo l’esonero di Gianluca Grassi, arrivato nei primi giorni della settimana, nessuna fumata bianca dal comignolo del “Lunezia” ad annunciare la scelta del nuovo tecnico. Per sapere chi sarà il nuovo traghettatore degli azzurri fino al termine della stagione probabilmente ci sarà da aspettare la prossima settimana. Dalla società non sta arrivando nessuna novità e siamo ormai a venerdì. In questa particolare settimana la guida della squadra è stata affidata all’area tecnica con i direttori Giuntini e Bertacchini e presumibilmente sarà così anche domenica sul campo dell’ostico Camaiore dell’ex Bracaloni. Fonti vicine all’entourage lunigianese affermano che l’area dirigenziale sta lavorando giorno e notte alla ricerca del profilo giusto.