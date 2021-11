Terza Categoria, presenyazione della terza giornata

Il calendario della terza giornata di Terza Categoria propone sfide di buon livello. Nella giornata di sabato appare scontato l’esito della trasferta della Gragnolese di mister Nicola Grandetti sul campo della nuova squadra Marina di Pietrasanta, mentre sempre nel primo pomeriggio c’è la sfida al comunale di Fosdinovo tra i castellani di mister Stefano Lombardi e i gialloneri della Villafranchese. C’è grande attesa per vedere il rinvigorito Vallizeri di mister Roberto Neri, il successo nel derby di Villafranca ha rilanciato le ambizioni del club. A “Tolaro” salgono i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi reduci dal rocambolesco pareggio contro gli avenzini dell’Attuoni. Altro match di cartello è in programma al “Paolo Deste”, sotto i riflettori si affronteranno il team di mister Tinfena e il San Vitale Candia di Paolo Bertelloni, anche in questo contesto la sfida della mette in palio un posto nei piani nobili della classifica. L’Attuoni è tornato dalla Versilia dopo un pirotecnico pareggio, mentre i massesi sono usciti sconfitti sul campo amico dal Marina di Massa. Infine per quanto riguarda i due posticipi spicca il test della capolista Master Marina di Massa che dovrà superare l’esame Spartak Apuane di mister Paolino Ulivi.

Programma gare, arbitro di sabato 6 novembre 2021

Fosdinovo-Villafranchese (Comunale,15,30,Andrea Pio Lombardo di Carrara)

Marina di Pietrasanta-Gragnolse (Pruniccia, 17,30, Luca Lorenzi di Viareggio)

Attuoni Avenza-San Vitale Candia (Covetta, 18,30, Matteo Particelli di Carrara)

Vallizeri-Sporting Forte dei Marmi (Tolaro, 14,30, Daniele Cvallini di Carrara)

Lunedi 8 /11/2021 posticipi

Master Marina di Massa-Spartak Apuane (“Raffi, 20,30,)

Carrarese giovani-Turano Montignoso (Fossone campo 2, 20,°° )