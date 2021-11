Juniores Regionali, spicca l’atteso derby Massese-San Marco Avenza

Il sesto turno è improntato sul derby di Massa tra i bianco neri di mister Roberto Franchini e gli avenzini di Luca Laghi, prima contro seconda del girone. La sfida degli Oliveti mette di fronte due formazioni ben attrezzate, ancora imbattute, destinate nel cammino del torneo a recitare una parte da protagoniste. I padroni di casa sono intenzionati a mantenere il primato, il fattore campo potrebbe essere di aiuto, differentemente si riaprirebbero i giochi per la prima posizione. Per gli ospiti è il primo esame da non sbagliare, la loro forza stà nel reparto offensivo, in quattro gare a messo a segno ben 18 reti, pregevole biglietto da visita.

La Pontremolese di Tommaso Lazzerini torna sul terreno amico ospitando al “Lunezia” l’Atletico Lucca, temibile formazione in buono stato di salute in virtù delle tre vittorie consecutive. Impegno tra le mura amiche per il Don Bosco Fossone, il team di mister Gianluca Cia ospita la temibile polisportiva Camaiore reduce dallo stop a Massa. I carrarini dovranno riscattare lo scivolone in casa dei lucchesi dell’Atletico, soprattutto invertire la rotta, le due sconfitte consecutive esterne pesano come un macigno, specialmente è sotto esame il reparto difensivo.

Infine trasferta insidiosa dei nero azzurri dell’Atletico Carrara a San Filippo, è di buono auspicio per la formazione di mister Emiliano Bertelloni continuare sulla scia dell’ultima prestazione offerta contro la Pontremolese, ricorso a parte dei lunigianesi. Concludono il calendario odierno le gare del Castelnuovo e Corsanico rispettivamente impegnate contro i pisani del Migliarino e San Giuliano Terme.

Programma gare, arbitro di sabato 6/11/2021 (ore 15.00)

Don Bosco Fossone-Camaiore (“Duilio Boni, Tommaso Betti di Carrara)

Massese-San Marco Avenza (Oliveti, ore 14,30, Mirco Ricci di Viareggio)

Pontremolese-Atletico Lucca (Lunezia,Giorgio Particelli di Carrara)

San Filippo-Atletico Carrara (S.Filippo, Elia Valenti di Lucca)

Corsanico-San Giuliano (Bargecchia, Khalil Sidane di Carrara)

Castelnuovo G.-Migliarino (Castelnuovo, Alessandro Rossi di Lucca)