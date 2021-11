Colline Massesi, al via i tornei invernali di Calcio a 5 e Calcio a 7

MASSA- Lunedì 8 Novembre 2021, presso il centro Colline Massesi inizieranno i Campionati MSP di Calcio a 5 e Calcio a 7. La prima fase sarà provinciale con il classico girone all’italiana, al termine della quale le prime classificate, oltre alla divisione del ricco montepremi, potranno accedere alla fase regionale in una località della Toscana, per poi in caso di vittoria avere l’opportunità di partecipare alle Finali Nazionali che si svolgeranno nella Riviera Adriatica.

Tornando al montepremi, la nuova gestione assicura premi per la prime classificate e finaliste di Calcio a 5 e Calcio a 7, premi campione d’inverno di Calcio a 5 e Calcio a 7, migliior giocatore dei tornei, capocannoniere e miglior portiere.