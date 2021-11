Carrarese Giovanili ok, una sola sconfitta nell’ultimo weekend

CARRARA-Una sola sconfitta e per di piu’ beffarda e poi tutte vittorie. Un fine settimana positivo per le varie selezioni giovanili azzurre . Della vittoria della Primavera col Fiorenzuola abbiamo già parlato.

Nel campionati Under Lega Pro doppio confronto in casa dei pari età della Lucchese.

Gare disputate lunedi di Ognissanti su un terreno davvero impossibile a causa del maltempo. Ne sono uscite una vittoria ed una sconfitta nel tabellino del club azzurro di fine trasferta. A gioire al termine di una gara disputata nel migliore dei modi sono stati gli Allievi Under 17 di mister Davide Ratti capaci di espugnare il terreno rossonero grazie ad una prodezza di Alberti ad inizio ripresa. Giornata invece davvero storta per i Giovanissimi di mister Gabriele Galeotti che, dopo una gara coraggiosa dove sono andati vicini al vantaggio in almeno quattro nitide occasioni, hanno dovuto subire la rete del ko in pieno recupero.

I tabellini

LUCCHESE-CARRARESE 0-1

(Under 17 Lega Pro)

LUCCHESE: Gorini, Gattai, Quochi, D’Ancona, Cittadini, Zanca, Bello, Napoli, Durante, Menigagli, Nastasi. A disp. Pucciarelli, Spadoni, Abel, Muratore, Colligiani, Avanzato, Freiha, Carcione, Nannipieri. All. Luca Cordoni.

CARRARESE: Ragonesi, Scuto, Jacob, Battilani, Pasquini, Pergjioni, Venuti, Dell’Amico V, Alberti, Dell’Amico F, Negri. A disp. Ricco’, Faconti, Negri, Di Pace, Luciani, Guidi, Sommovigo, Bardacci, Bobbio. All. Davide Ratti.

ARBITRO: Crispino (Aia Pontedera). Ass. Chernekova (Aia Piombino) , Stella (Aia Grosseto)

RETE:12′ st Alberti

_____________

LUCCHESE-CARRARESE 1-0

(Under 15 Lega Pro)

LUCCHESE:Del Picchia J, Ferri, Del Picchia M, Xeka, Andreotti, Sanzo, Lazzareschi, Mazzoni, Usseglio, Favre, Tonsa. A disp. Tonarelli, Suffredini, Gerini, Paffile, Marchionne, Bullentini, Arnesano, Bertiolucci. All. Nincheri.

CARRARESE: Boni, Biagi, Polenta, Menconi, Luciani, Poggi, Colombi, Amato J, Ferrari, Bassi, Amato D. A disp. Bernardi, Patricelli, Braida, Bernava, Cucurnia, Nardini, Tognoni. All. Galeotti.

ARBITRO: Ricci (Aia Viareggio) . Ass. Cinquini, Carulli (Aia Viareggio)

RETE: 39′ st Favre

_____________

Dopo la sconfitta all’esordio sul terreno della corazzata Fiorentina per gli Under 14 annata 2008 della Carrarese è arrivata, al debutto stagionale casalingo, una larghissima vittoria. Gli azzurrini allenati da mister Maurizio Antonucci hanno infatti superato a Fossone i pari età del Montevarchi per 10-0. Una gara a senso unico con la Carrarese capace di mettere in mostra ottime trame di gioco ed individualità da tenere d’occhio in prospettiva futura. A segno tra gli altri, con due personali triplette Alliotta e Vannucchi. Carrarese che sale a quota tre punti in classifica e che nel prossimo turno di campionato affronterà la lunga trasferta in Sardegna sul terreno di gioco dell’Olbia. Questo il tabellino del match disputato sul rettangolo di gioco di Fossone.

CARRARESE-MONTEVARCHI 10-0

(Under 14 annata 2008)

CARRARESE: Pianti, Bertoneri, Borghini, Bonci, Rocchiccioli, Fringhiu, Lapperrier, Pieretti, Ciolli, Aliotta, Vannucchi. A disp. Bigini, Chiappini, Anida, Fanti, Nelli, Radicchi, Saccardi, Ridolfi. All. Antonucci.

MONTEVARCHI: Pietrucci, Ricci, Ugolini, Paoli, Becattini, Messini, Lamaj, Simoni, Boccarini, Simoni, Consolati.A disp. Lapi, Mallaj, Fralli, Brogi, Bichi, Bruschi, Marlut. All. Nannicini

ARBITRO: Sig. Mastroianni (aia Carrara)

RETI:Aliotta 3, Vannucchi 3, Lapperier ,Pieretti, Ciolli, Podestà

___________________

Per quanto riguarda il campionato Under 13 annata 2009 i ragazzi allenati da Simona Bertoncini si sono imposti sul terreno della Lucchese con il punteggio complesivo nell’arco dei tre minitempi di 2-1 Primo tempo chiuso a favore della Carrarese che è passata per uno a zero col gol di Giannotti. Seconda frazione terminata in parità (1-1) con in gol Ancuta e terzo minitempo ancora a vantaggio degli azzurrini che si sono imposti per uno a zero grazie alle rete messa a segnop da parte di Spinelli. Prossimo impegno la gara casalinga contro il Pontedera.