Terza Categoria, il Turano Montignoso ne fa otto al Fosdinovo

Turano Montignoso: Belloni,Verducci(65’Della Pina), Menchini,Rossi, Battelli, Giunta, De Santis(51’Silipo), Pucci(50’ Vagli), Masini(55’Lorenzetti), Manfredi Stefano, Manfredi Alessio(55’ Rocca)(a disp. Ricci, Poggi, Tonarelli)

Fosdinovo : La Rana, Donazza, Isoppo, Manzotti, Ottino, Betti, Argiolas. Marino, Tonelli, Cantoni, Baldassarri( Mammalella, Perlongo, Marchioni, Bartoletti, Stelitano, Marangoni)All. Lombardi

Arbitro : Pucci di Carrara

Marcatori: 24’ Manfredi A., 28’,32’,38’ Giunta, 38’ Pucci,64’ Masini, 70’,75’ Manfredi S.,

Classifica aggiornata: Master Marina di Massa 6,Turano Montignoso 4, Vallizeri 4, Spartak Apuane 4, Attuoni Avenza 4,Tirrenia 3, Carrarese giovani 3, San Vitale Candia 3,Gragnolese 1, Sporting Forte dei Marmi 1, Villafranchese 0, Fosdinovo 0, Marina di Pietrasanta 0.

Montignoso- Goleada del Turano Montignoso nel posticipo della seconda giornata del campionato di terza categoria, il team di mister Enrico Mori con i tre punti odierni raggiunge al secondo posto in classifica, il tris di squadre comprende gli avenzini dell’Attuoni, il Vallizeri e lo Spartak Apuane. Match subito in discesa già dalle prime battute con il sigilli di Luca Giunta che mette poi a referto una tripletta. Gli altri punti sono di Manfredi Alessio, Pucci, Masini mentre Manfredi Stefano mette la firma con la sua doppietta personale. Nel prossimo turno i montignosini sono attesi dal test più impegnativo, andranno a far visita in casa della rivelazione Carrarese giovani di mister Ivano Gigli, match che si preannuncia di buon livello.