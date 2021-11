Prima Categoria, Torrelaghese “lepre” imprendibile

Il quinto turno del campionato di Prima Categoria ha registrato la quinta vittoria consecutiva e relativa supremazia della Torrelaghese, il team di mister Casani ha messo la freccia lasciando dietro tutte le avversarie. L’1-0 è valso l’ulteriore allungo sulla inseguitrice Corsanico sconfitta a domicilio, ora le lunghezze di distanza sono diventate cinque. Nel prossimo turno i capo classifica riposeranno e potranno assistere dal divano le sfide delle altre compagini. A ridosso della fuggitiva Torrelaghese troviamo ben cinque compagini, racchiuse in soli tre punti, grande equilibrio tra gli attrezzati organici.

Gara a senso unico quella dei “galletti” di mister Giorgio Chelotti, il Serricciolo le ha tentate tutte ma le diverse occasioni non sfruttate al meglio da Conedera e compagni hanno concesso al Vagli di portarsi a casa un punto, tanto amaro in bocca per i lunigianesi che stanno attraversando un buon momento.

Chi torna con i tre punti in tasca è il Romagnano che va ad espugnare il campo del temibile Corsanico. Il gioco offensivo del team di mister Paolo Alberto ha ripagato con un efficace successo il costante lavoro settimanale della squadra. “E’ una vittoria che ci da morale – analizza il d.s. Gabriele Panizzi- ma soprattutto ci fa rendere conto che c’è la possiamo giocare con tutte. Le diverse occasioni create, come in tutte le nostre gare fino ad oggi, a questo giro sono state concretizzate. Dopo il nostro doppio vantaggio abbiamo un po’ sofferto nel finale, come era prevedibile, ma la nostra retroguardia ha retto l’urto con ordine. Nelle successive ripartenze abbiano sciupato altri gol. Ma va bene così, c’è da fare i complimenti ai ragazzi, veramente all’altezza di questo difficile campionato”.

Torna il sorriso in casa delle due versiliesi Pietrasanta e Forte dei Marmi, la formazione di mister Bucci vince in rimonta in casa dell’accreditato Porcari che deve incassare la prima sconfitta della stagione. Il club dell’energico presidente Serafino Coluccini raggiunge i lunigianesi del Serricciolo al quinto posto. Torna alla vittoria il Forte dei Marmi nel test sul campo amico contro la Folgor Marlia, il reparto offensivo di mister Simone Bertolla è il più prolifero del girone(in compagnia della leader Torrelaghcese), il convincente successo proietta i versiliesi al terzo posto della graduatoria. Da segnalare infine la prima vittoria dell’Atletico Lucca corsara sul campo del Molazzana.