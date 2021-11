Terza Categoria, Master Marina di Massa vince il derby e vola solitaria in vetta

Il secondo turno del campionato di terza categoria è stato caratterizzato da alcune sorprese sotto l’aspetto del risultato e delle prestazioni. Il girone ha una capolista solitaria, la new entry Master Marina di Massa (foto in evidenza) di mister Davide Cantoni che sbanca nel finale del match il campo del quotato San Vitale Candia (foto a sinistra). In lunigiana nell’atteso derby tra Villafranchese e Vallizeri i valligiani di mister Roberto Neri concedono il bis espugnando il “Bottero”. Da segnalare un’altra goleada subita dal Marina di Pietrasanta che nel confronto esterno con lo Spartak Apuana rimedia mezza dozzina di gol. Gli avenzini dell’Attuoni tornano dalla Versilia con un rocambolesco pareggio in casa dello Sporting Forte dei Marmi, ritornato dopo qualche stagione nel girone unico di Massa Carrara. Infine dopo il turno di riposo debutta con il classico risultato all’inglese la Carrarese giovani di mister Ivano Gilgi in casa della rimaneggiata Tirrenia, tre punti che permette ai marmiferi di rimanere subito in scia (ad una lunghezza) dalle tre compagini inseguitrici. Questa sera alle ore 20.30 si disputerà l’ultima gara di giornata sul campo del Turano Montignoso di mister Mori che ospita il Fosdinovo.

Risultati 2^a giornata:

Sporting Forte dei Marmi-Attuoni Avenza 3-3

Villafranchese-Vallizeri 2-4

San Vitale Candia-Marina di Massa 0-2

Tirrenia-Carrarese giovani 0-2

Spartak Marina di Pietrasanta 6-3

Lunedi 1/11/21: Turano Montignoso-Fosdinovo(Del Freo ore 20,30)

Ha riposato la Gragnolese

Classifica: Master Marina di Massa 6, Attuoni Avenza 4, Vallizeri 4, Spartak Apuane 4,Tirrenia 3,Carrarese giovani 3, Gragnolese 1, Turano Montignoso 1, Spoering Forte dei Marmi 1, Marina di Pietrasanta 0, Fosdinovo 0.Villafranchese 0. Note: Turano Montignoso e Fosdinovo una gara in meno.

Prossimo turno (6/10/2021): Carrarese giovani-Turano Montignoso, Fosdinovo-Villafranchese, Marina di Pietrasanta-Gragnolese, Master Marina di Massa-Spartak Apuane, Attuoni Avenza-San Vitale Candia, Vllizeri-Sporting Forte dei Marmi. Riposa : Tirrenia 1973

Tabellini:

Sporting Forte dei Marmi-Attuoni 3-3

Sporting F.d.M. : Tarabella, Verneou, Costa, Pelliccia, Galeotti, Ticci, Celentano, Lorenzi, Baldi, Pellizzarri, Alaimo( Cantafio, Lndoi, Nari, Maggi) All. Picchi

Attuoni : Tovani, Pollina, Del Punta, Lucchesi, Babboni, Andreani, Menconi, Guadagni,Tognozzi,Lucetti Dapozzo(entrati Vallerini, franciosi, Lodola) All. Tinfena

Arbitro : Verona di Viareggio

Marcatori :10’ Da Pozzo, 20’ Lucetti, 65’ Alaimo, 80’ Vallerini, 83’ Pellizzarri, 88’Alaimo

Spartak Apuane-M.di Piertrasanta 6-3

Spartak Apuane : De Vita Giacomo,Cervetti, Dell’Amico, Gianardi, Marino,Ulivi Tommaso, Nicoletti, Ledda, Del Bianco,Canalini, Arnieri( De Vita Moreno, Marchini, Bernacca, Baracca, Balloni,Baldoni,Tongiani, Sow) All. Ulivi Paolo

Arbitro : Puvia di Carrara

Marcatori : 4’ Del Bianco, 16’ Canalini(rig.) 23’ Castelli(rig.)29’ Naciri,42’ Del Bianco, 12’st. Hardhija (rig.) 24’ st. Balloni(rig.), 29’ Sow, 37’ Balloni

Tirrenia-Carrarese giovani 0-2

Tirrenia : Mosti, Pardini, Giammella, Bresciani, Basteri, Viacava, Rivieri(40’ lUZZOLI), Fall(25’ Moscatelli), Antonuccio, Chioni(55’ Mandoli), Bigini( Mandoli, Moscatelli, Nicoletti, Luzzoli,)All. Mariotti

Carrarese giovani : Novarino,Polenta, Viviani, Lorenzoni,Citro, Conti, Agnesini, Biggi, Brugioni,Galeazzi, Galeotti( Mazzucchelli, Galassi, Lorenzini, Raggi, Pasquini,Vaccà) All. Gigli

Arbitro : Cavallini di Carrara

Marcatori : 65’ Brugioni,74’ Biggi

Villafranchese-Vallizeri 2-4

Villafranchese : Brunotti, Caroli Riccardo, Mariani, Giubbani, Mandaliti, Caroli Luca, Giannotti,Firmini,Polloni, Manganelli, Chelotti(Trevisan, Martinelli, Pucci, Biancardi, Bartolini, Giannarelli, Ndiaye) All. Bellotti

Vallizeri : Agostinelli, Radiu, Bondi, Ribolla,Cervara, Esahraoui, Chakir, Nouiti, Capiferri,Toninelli,Gueye(Rossi, Zoppi, Ubereti,Castelletti,Zuccarelli, Oddo, Ferrari, Farhate, Caldi)All. Neri

Arbitro : Particelli di Carrara

Marcatori : 10’ Gueye, 25’ Es Sahraoui, 28’ st.Giannotti(rig.), 34’st. Oddo, 38’ st. Caroli Luca, 43’ st.Zoppi

San Vitale Candia-Marina di Massa 0-2

San Vitale Candia : Ambrosini, Di Benedetti, Deda, Fialdini, Finelli(Ricci), Della Pina(Sarno), Bongiorni Nicolo, Sparavelli, Donadel(Iovinella), Leka(Bongiorni Diego), Aliboni( Felini, Gallia,Attanasio)All. Bertelloni

Marina di Massa : Bertonelli, Adelmi, Bordigoni, Sarr, Zavaglia, De Angeli, Bertini, Tornaboni, Sissoko, Ricci, Maccarone(Aiza, Antompaoli, Baglini, Marku, Neri,Del Freo, grande) All. Cantoni

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 75’ Sarr, 87’ Ricci