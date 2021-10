La cronaca del match

Modena 2-0 Carrarese: vincono i canarini nonostante l’inferiorità numerica foto

Nel primo tempo gli azzurri vanno subito sotto grazie alla rete di Armellino. Viene poi espulso Minesso. I padroni si chiudono e gli azzurri non riescono a scardinare il muro eretto. Nella ripresa diverse occasioni per gli apuani ma è mancata la concretezza sotto porta. In pieno recupero la chiude Azzi a porta vuota con Vettorel che era a saltare in area di rigore.