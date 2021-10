Massese, Franzese e Manfredi ribaltano il Camaiore. I bianconeri tornano a vincere

ORE 16.20 Arriva il fischio finale. La Massese torna a vincere e lo fa davanti al proprio pubblico con un secondo tempo di grande livello, dopo una partenza in sordina. Il carattere di mister Gassani viene di nuovo fuori, soprattutto nella preparazione fisica della squadra che, come spesso accade, è più fresca degli avversari nei minuti finali dei match. Ottima prova di Fall e Franzese. I bianconeri hanno retto le fiammate del Camaiore, sicuramente migliore nella prima frazione, hanno saputo soffrire e pungere al momento giusto. Ora l’appuntamento è per sabato 6 novembre alle 14.30, nel sempre caldo derby contro la San Marco Avenza.

5 minuti di recupero

42′ s.t. Altro cambio nel Camaiore: fuori l’ex Biagini e dentro Biasci. [Massese 2-1 Camaiore]

40′ s.t. Cambio nella Massese: fuori Manfredi, autore del gol del 2-1, per Bennati. [Massese 2-1 Camaiore]

33′ s.t. Nel Camaiore esce Viola e dentro Mazzucchelli. [Massese 2-1 Camaiore]

32′ s.t. MASSESE IN VANTAGGIO. Si accende il mago Yuri Papi, servito sulla sinistra. Il fantasista bianconero arriva fino in fondo e lascia partire un pericoloso cross che sorprende la difesa del Camaiore, piazzata male. Sul primo palo liscia Franzese, ma sul secondo arriva Filippo Manfredi, che non può sbagliare a porta vuota. Tifosi in delirio e tanti applausi per i bianconeri che in questo secondo tempo stanno meritando il vantaggio. [Massese 2-1 Camaiore]

31′ s.t. Clamorosa occasione per la Massese. sugli sviluppi di un corner battuto da Zambarda, sponda di tacco di Riccardo Lucaccini con la palla che scavalca tutta la difesa e finisce sulla testa di Garcia che da due passi spara alto. [Massese 1-1 Camaiore]

29′ s.t. Cambio nel Camaiore: fuori capitan D’antongiovanni e dentro Bonuccelli. [Massese 1-1 Camaiore]

25′ s.t. GOL MASSESE. Ancora Franzese di testa. terzo gol stagionale del panzer bianconero che raccoglie il cross perfetto di Battistoni, dopo un’azione di Manfredi. Si conferma un maestro delle palle alte Franzese che subito dopo aver segnato porta di corsa la palla a centrocampo. Si è acceso lo stadio. [Massese 1-1 Camaiore]

16′ s.t. Secondo cambio nella Massese: fuori Fall, decisamente il migliore in campo dei padroni di casa, e dentro Soumahoro. [Massese 0-1 Camaiore]

14′ s.t. Il Camaiore è costretto a cambiare Bartolomei dopo l’intervento di Battistoni. Dentro al suo posto Agostini. [Massese 0-1 Camaiore]

13′ s.t. Ammonito Battistoni per un’entrata ruvida su Bartolomei. L’arbitro aveva lasciato correre, ma una volta terminata l’azione ha sanzionato il terzino destro bianconero. [Massese 0-1 Camaiore]

9′ s.t. Primo cambio della gara: fuori Casalini, nella Massese, e dentro Carlini. [Massese 0-1 Camaiore]

4′ s.t. Un’altra clamorosa occasione per gli ospiti in un’azione fotocopia a quella di qualche minuto fa. Questa volta, però, a mettere fuori di un soffio è Raffi che si dispera. Grosso sospiro di sollievo per i bianconeri. [Massese 0-1 Camaiore]

2′ s.t. Occasione per il Camaiore con Brizzi che raccoglie un cross basso di Raffi, sceso bene sulla destra. Il piattone del numero 7 versiliese si spegne fuori, dopo il bel velo di Geracu. [Massese 0-1 Camaiore]

ORE 15.30 Inizia la ripresa. Nessun cambio per le due squadre. [Massese 0-1 Camaiore]

ORE 15.16 Finito il primo tempo al “Vitali”. Nel finale crescono i bianconeri, ma non riescono ad incidere. Il Camaiore merita il vantaggio e propone gioco.

44′ Ammonito Manfredi (Massese) per un fallo di mano su una punizione di Biagini. [Massese 0-1 Camaiore]

42′ Clamorosa occasione per la Massese che va vicinissima al pareggio con Riccardo Lucaccini. Il numero 4 bianconero arriva dentro l’area di rigore palla al piede dopo un paio di rimpalli, ma la sua conclusione viene parata da Vozza. Sulla respinta ci prova Casalini, ma spara alto. Mani nei capelli per i bianconeri. [Massese 0-1 Camaiore]

40′ Ammonito Fall (Massese). [Massese 0-1 Camaiore]

38′ Ammonito Bartolomei (Camaiore). [Massese 0-1 Camaiore]

36′ Annullato un gol al Camaiore. Ancora pericolosi i blu-amaranto con una grande giocata di Raffi. Il numero 9 versiliese lascia sul posto Zambarda con un sombrero prima di liberare un gran destro al volo respinto da Barsottini. Sul pallone era arrivato Geraci, come un rapace, ma la doppietta gli viene negata dalla bandierina alzata dal primo assistente Corcione. [Massese 0-1 Camaiore]

30′ Ammonito Verdi (Camaiore) per un fallo su Casalini all’altezza dell’angolino sinistro dell’area di rigore ospite. [Massese 0-1 Camaiore]

23′ Papi prova ad impegnare Vozza dai 35 metri. Il suo tiro viene deviato dal numero 1 versiliese in corner. [Massese 0-1 Camaiore]

22′ Il Camaiore continua a controllare la partita e a rendersi pericoloso, anche senza grandi occasioni. La Massese, invece, sembra spaesata e disordinata. C’è ancora tanto tempo sul cronometro, in ogni caso. [Massese 0-1 Camaiore]

7′ Pericolosa la Massese che reagisce dopo 5 minuti di shock. Manfredi, dalla sinistra, arriva sul fondo liberandosi di un avversario e mette una bella palla in mezzo. Non ci arriva Franzese prima dell’intervento di Vozza. [Massese 0-1 Camaiore]

3′ CAMAIORE IN VANTAGGIO. Gli ospiti passano in vantaggio grazie al gol di Geraci che sfrutta subito un ottimo cross dalla sinistra. Bucati i difensori della Massese. [Massese 0-1 Camaiore]

ORE 14.31 Fischio d’inizio del signor Pizzi di Bergamo. Prima palla per la Massese. Padroni di casa in completo rosso, ospiti tutti bianchi. [Massese 0-0 Camaiore]

Le formazioni ufficiali:

Massese: Barsottini; Battistoni; Lucaccini F.; Lucaccini R.; Zambarda (C); Garcia; Manfredi; Fall; Casalini; Papi; Franzese. A disposizione: Leone; Cartano; Baldini; Bennati; Soumahoro; Bonini L,; Bonini M.; Carlini. Allenatore sig. Matteo Gassani.

Camaiore: Vozza; Bartolomei; D’Antongiovanni (C); Ricci; Arnaldi; Verdi; Brizzi; Biagini; Raffi; Viola; Geraci. A disposizione: Mariani; Orlandi; Dell’Amico; Biasci; Crecchi; Adami; Mazzucchelli; Bonuccelli; Agostini. Allenatore sig. Riccardo Bracaloni.

Arbitro sig. Alessandro Pizzi sezione di Bergamo; 1° assistente sig. Francesco Corcione sezione di Pisa; 2° assistente sig. Giuseppe Alessio Lumetta sezione di Piombino.

MASSA – Sarà una domenica speciale per molti allo stadio “Gianpiero Vitali” di Massa, dove alle 14.30 prenderà il via la quinta giornata di Eccellenza Toscana Girone A che vedrà contrapposte Massese e Camaiore in una sorta di derby apuo-versiliese. Una domenica speciale per il direttore generale bianconero Dario Pantera che oggi festeggerà il suo compleanno. Una domenica speciale, anche e soprattutto, per Marco Barsottini. Il portiere dei padroni di casa raggiungerà quota 200 presenze in carriera e il destino ha voluto che questo importante traguardo venisse raggiunto proprio quando le due squadre che gli hanno permesso di arrivare a questa cifra si sfidino una contro l’altra. Il “Barso” ha infatti 160 presenze con la Massese tra Serie D ed Eccellenza e 40 presenze con il Camaiore nelle due bellissime stagioni passate in blu amaranto in Eccellenza. Una domenica speciale, probabilmente, per Bidari Garcia, il neo acquisto della Massese già inserito tra i convocati e che potrebbe fare il suo esordio proprio oggi, per portare esperienza e qualità nel reparto difensivo bianconero. Ma alla fine, quello che mister Gassani spera è che la domenica sia speciale per tutti i supporters massesi e per la squadra tutta, che deve risollevare la china e la classifica. Dopo la brutta sconfitta interna patita con il Signa, gli uomini del “diavolo” hanno dato segnali sia nella partita di Coppa contro la Pontremolese che contro il Prato 2000 domenica scorsa. E proprio dalla prestazione di Campi Bisenzio dovranno ripartire i bianconeri per mettere la ciliegina sulla torta di una domenica che per molti è già indimenticabile così.