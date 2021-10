Under 18, delicata trasferta della capolista Turano Montignoso

Il quarto turno del nuovo campionato riservato alla leva 2004 vede le due capo classifica impegnate in trasferta: il Turano Montignoso di mister Lampitelli sul campo del Capezzano Pianore, uscito sconfitti a sorpresa sul campo del Pisa ovest; il Forte dei Marmi scende al “Rosati”, ospite del Romaiano di mister Cipriani, reduce dalla ennesima goleada in casa dei rimaneggiati Ospedalieri.

Il team fortemarmino di mister Pitanti sta esprimendo un buon calcio in virtù di molti giocatori di qualità che hanno aiutato nel buon approccio alla nuova categoria. I padroni di casa del Romaiano, secondi in graduatoria a tre lunghezze dai versiliesi, si giocheranno tutte le carte a disposizione per fermare la corsa della capolista, in terra pisana quindi si preannuncia un test delicato.

Impegno casalingo per la Virtus Marina di Massa. La formazione di mister Barbieri, dopo il punto guadagnato alla prima giornata, ha subito sconfitte, i massesi stanno tardando ad ingranare e a prendere confidenza con il girone. Il match interno con la Stella Rossa sulla carta dovrebbe essere abbordabile, l’intenzione per i massesi è di incamerare i primi tre punti del campionato. Conclude il turno odierno il test casalingo del San Filippo contro gli Ospedalieri. La gara Peccioli opposta alla polisportiva Camaioire e quella tra il Sextum Bientina e il Viareggio calcio sono posticipate alla mattina di domenica 31 ottobre c.m. .

Programma gare di sabato 30/10/2021

Capezzano Pianore-Turano Montignoso (Cavanis, 0re15,°°)

Peccioli-Camaiore (Peccioli,Comunale Pagni,dom.31/ore 10,30)

Roamiano-Fortte dei Marmi (“Rosati”,ore 16,30)

San Filippo-Ospedalieri (S.Filippo,ore 15,30)

Sextum-Viareggio calcio (Bientina,dom.31 ore 10,30)

Virtus Marina di Massa-Stella Rossa (Fossone, ore 15,°°)

Riposa : Pisa Ovest