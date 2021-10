Tiziano Veronica è il nuovo mister dell’Arcola Garibaldina

USD Arcola Garibaldina comunica che nella serata di mercoledì la guida tecnica della squadra è stata affidata a mister Tiziano Veronica. In carriera mister Veronica ha guidato in Toscana la Polisportiva Avenza, venendo promosso dalla III alla II Categoria, in seguito ecco al Bonascola in II Categoria. Si trasferisce poi in Liguria dove guida la Polisportiva Romito e l’ASD Costa di Luni Marinella Calcio ai PlayOff di II Categoria. Vince in seguito la II Categoria alla guida del Sarzana1906 con cui l’anno successivo vince anche i Play Off di I Categoria. Continua la sua esperienza da allenatore nel Settore Giovanile del MagraAzzurri e con la formazione AllieviNazionali della Carrarese Calcio.

Queste le prime parole di mister Veronica da neo allenatore granata: “Ringrazio il Direttore Sportivo Guido Lorenzelli e tutta la società Usd Arcola Garibaldina per aver pensato subito a me dopo aver deciso di cambiare allenatore. Ho accettato con voglia ed entusiasmo ripartendo così con il calcio di Categoria dopo la felice parentesi triennale alla guida del Sarzana 1906 e poi un periodo piuttosto lungo di inattività dovuto al Covid19. La prima impressione è stata quella di una Società piena di entusiasmo e passione con una rosa con alcuni valori importanti per la categoria. Ci vorrà un breve periodo di studio e poi cercheremo la giusta amalgama di squadra con l’obbiettivo e la speranza di recuperare posizioni in classifica.”

Le parole del diesse Guido Lorenzelli in merito all’arrivo di Veronica: “Mister Veronica fin dal primo colloquio mi ha trasmesso la sua grande voglia stupendomi sapendo praticamente tutto di come avevamo giocato le prime quattro giornate di un torneo che quest’anno è piuttosto corto. E’ un Sergente di ferro in campo ed è proprio il tipo di personalità che per me ci voleva per guidare il nostro gruppo di ragazzi. Tiene molto alla fase difensiva tanto che negli ultimi due campionati la retroguardia della sua squadra è stata prima la seconda migliore del torneo e poi la migliore. Lavora molto sulla preparazione fisica e, fatto non secondario, le sue squadre fanno sempre più punti nel Girone di Ritorno che in quello di Andata.”