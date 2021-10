Prima Categoria, presentazione della quinta di campionato

Ad un terzo del girone di andata l’avvincente campionato presenta un turno con diversi match relativi ai piani alti e bassi della classifica. La leader del girone Torrelaghese, che primeggia a punteggio pieno, ospita i pisani del San Giuliano per consolidare il comando del campionato. Gli ospiti che hanno effettuato il turno di riposo si presentano al delicato match consapevoli delle difficoltà che potrebbero incontrare. A due lunghezze inseguono i collinari del Corsanico, il team “orange” di mister Gabriele Mazzei si è fatto raggiungere dal Folgor Marlia, frenata che ha fatto perdere la vetta. Il prossimo ospite dei lucchesi è il Romagnano di mister Paolo Alberti reduce dallo stop interno con la Torrelaghese. Sorprese dell’ultimo minuto per quanto riguarda il mercato degli amaranto, nella serata di venerdi 29 ottobre ha firmato il portiere Niccolò Tognoni.

Ad analizzare il momento dei biancoamaranto e presentare la sfida di Bargecchia è il diesse Gabriele Panizzi che precisa: “Domenica è una partita delicata, nel senso che andiamo contro una delle squadre più in forma di questo inizio di stagione,. Un campo difficile, loro non hanno bisogno di presentazione perché i vari Costa, Palazzolo, Ceciarini, l’ex Lopez e Forno, per citarne alcuni, sono un lusso per questa categoria. Non serve dire niente sono una squadra fisica, ma anche di qualità visti i nomi citati. Noi andremo la per giocarcela, come abbiamo sempre fatto, faremo il nostro gioco cercheremo di non cambiare la nostra identità perché non sembra il caso ora. Perchè il mister ha dato un modulo di gioco, e lo portiamo avanti, speriamo di essere più cinici sotto porta, fattore che ultimamente ci ha un po’ abbandonato, che qualche episodio ci giri a favore. Anche perchè abbiamo perso due partite dove i punti erano da portare a casa, però il calcio è anche questo, quindi sarà sicuramente una bella partita. Per quanto riguarda il portiere abbiamo ingaggiato Niccolo Tognoni giramondo che ha indossato le casacche di Spezia, Massese, Ponsacco, Monopoli, Fezzanese, Gela, Urbino Taccola, Cascina e Don Bosco Fossone, a titolo definitivo proveniente dalla Forza & Coraggio promozione ligure.

Chi sta attraversando un buon momento dopo un inizio di stagione altalenante è il Serricciolo di bomber Nicolò Conedera e compagni. Come è di consueto ad ogni vigilia della partita di campionato il diesse dei “Galletti” Mirko Ruffini fa il punto della squadra presentando il confronto casalingo contro il Vagli: “Andiamo ad affrontare i garfagnini consapevoli del valore dell’avversario ma anche convinti che possiamo proseguire in un trend positivo che ci ha rilanciato, dopo un avvio di stagione sotto tono. Mister Chelotti con il lavoro intenso settimanale sta iniziando a plasmare la squadra secondo i suoi criteri tattici per cui sono convinto che non mancheranno il bel gioco e punti in classifica. Chi mi spaventa di loro? In generale so che è una squadra compatta, difficile da scardinare, ma la coppia Biggi-Malatesta, malgrado gli anni che passano, sono sempre più che temibili…”.

L’odierna giornata comprende la gara di cartello tra Porcari e Pietrasanta dove i versiliesi di mister Bucci sono stati bloccati dai cugini del Forte dei Marmi nel derby della Pruniccia. Quindi scenderanno Alla Porcari Arena nell’intento di recuperare i punti persi tra le mura amiche. Altro match da seguire è quello tra il Forte dei Marmi di mister Simone Bertolla opposto ai lucchesi del Folgor Marlia, Gicomo Tedeschi e compagni hanno sfiorato il colpaccio a Pietrasanta, dove si presentano al turno casalingo consapevoli di essere sulla strada giusta. Il mix di giocatori esperti della categoria con l’inserimento di alcuni giovani promettenti fatti salire dalla nuova under 18 sono per il momento una garanzia per il progetto stilato dal sodalizio versiliese. Chiude il calendario del quinto turno l’impegno sul campo amico del Molazzana contro i rosso neri dell’Atletico Lucca.

Programma gare, arbitro di domenica 31/10/2021(ore 14,30)

Serricciolo-Vagli(Arcinaso, Gabriele Giusti di Livorno)

Porcari- Pietrasanta(Stadio Porcari,Dario Alderighi di Empoli)

Forte dei Marmi-Folgor Marlia(“Aliboni”,Giacomo Di Legge di Pisa)

Molazzana-Atl.Lucca(Molazzana, Niccolò Galligani di Pistoia)

Torrelaghese-San Giuliano(Guidetti”Massarosa,Lorenzo Danesi di Pistoia)

Corsanico-Romagnano (Bargecchia, Guglielmo Giannini di Pontedera)

Riposa : Don Bosco Fossone