Carrarese giovanili, ecco gli impegni del weekend

Tornano in campo le formazioni giovanili della Carrarese in un fine settimana allungato per le festività anche a lunedi 1 novembre. La Primavera 4 di mister Andrea Danesi sarà impegnata domenica 31 alle ore 15 allo Stadio dei Marmi contro il Fiorenzuola. Posticipati a lunedi 1 novembre i due match esterni in casa della Lucchese riguardanti le Under nazionali Lega Pro. Gli Allievi di Davide Ratti se la vedranno coi pari età rossoneri alle ore 11.30 mentre i Giovanisismi di Gabriele Galeotti in campo alle ore 15. Entrambi i match presso il campo sportivo lucchese di Carignano. Esordio casalingo per l’Under 14 annata 2008 azzurra. La squadra allenata da mister Maurizio Antonucci di scena a Fossone domenica 31 alle ore 12 contro i pari età del Montevarchi. Per quanto riguarda gli Under 13 annata 2009 di Simona Bertoncini match esterno sul terreno della Lucchese programmato per domenica 31 (campo Acquedotto alle ore 10). Due le gare casalinghe a Fossone per gli Esordienti. L’annata 2010 di Andreazzoli ospiterà l’Aulla Sport 2009 (domenica 31 ore 9) mentre il 2011 di Igor Menichini contro San Vitale 2010 (sabato 30 ore 17.15). Trasferta ad Avenza per i Pulcini 2012 che saranno di scena sul campo della San Marco Avenza sabato 30 alle ore 17.30. Per i Primi calci annata 2013 gara casalinga a Fossone contro il Poggioletto sabato 30 alle ore 17.15.

Per quanto riguarda le squadre femminili azzurre la Juniores ospiterà l’Arezzo al Gaggio di Luni domenica 31 alle 15 mentre posticipo a mercoledi 3 novembre per la selezione Under 15 contro il Pisa sul terreno di Marina di Pisa alle ore 18.30.