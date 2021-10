Terza Categoria, secondo turno ai blocchi di partenza

La seconda giornata del campionato di terza categoria presenta la sfida tra le due squadre vincenti all’esordio del torneo, il San Vitale Candia, dilagante contro la new entry Marina si Pietrasanta, e il Master Marina di Massa, reduce dal successo nel posticipo contro i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi. Per il mister Paolo Bertelloni (foto) è determinante dare continuità all’ottimo approccio alla stagione appena iniziata. Gli ospiti invece con la buona prova di lunedi sera contro i versiliesi, hanno mostrato di avere tutte le carte in regola per poter impensierire il blasonato club biancoazzurro.

Si ripropone a distanza di pochi giorni il derbys tra i gialloneri di mister Fabio Bellotti e i “cugini” del Vallizeri, il test di coppa andò agli ospiti che si imposero di misura con successivo passaggio del turno. Le “vespe” vorranno riscattare la sconfitta della “Covetta” di sette giorni fa contro gli avezini dell’Attuoni, dopo che Luca Caroli e compagni avevano disputato un match alla pari. Alla “bombonera “ del Bottero si preannuncia una strapaesana di buon livello come il calcio lunigianese ha sempre fornito, senza dubbio sarà seguita da un numeroso pubblico.

Impegno interni per la Tirrenia che riceve la visita della Carrarese giovani al debutto in categoria, i locali di Elia Luzzoli & soci sono reduci dalla vittoria sul campo del Fosdinovo, invece i marmiferi dopo le buone prove nella coppa provinciale sono intenzionati ad uscire dal comunale dei Ronchi con un risultato positivo per bagnare nei miglior dei modi la nuova avventura nel palcoscenico del calcio dilettantistico.

Chiude il programma gare del sabato pomeriggio il confronto sul campo amico dello Spartak Apuane di mister Paolo Ulivi contro l’altra new entry del girone quale Marina di Pietrasanta, uscita dal match di San Vitale sommersa di gol, per il team locale dovrebbe risultare (sulla carta) più che abbordabile. Per lunedi 1 novembre nel consueto posticipo questo giro tocca ai montignosini del Turano di mister Enrico Mori ritronati dalla difficile trasferta di Zeri con un punto.

Programma gare, arbitro di sabato 30/10/2021

San Vitale Candia-Master Marina di Massa(“Remola”, 15 °°,)

Spartak Apuane-Marina di Pietrasanta(“Raffi” ,15,°°,)

Sporting Forte dei Marmi-Attuoni Avenza(“Aliboni”,14,30,)

Tirrenia- Carrarese giovani(Ronchi,14,30,)

Villafranchese-Vallizeri(Bottero, 15,30,)

Lunedi 1/11/2021

Posticipo

Turano Montignoso- Fosdinovo (Del Freo, 20,30,))