San Marco, importanti match per le selezioni giovanili rossoblu

Tornano in campo per il weekend di Ognissanti le formazioni giovanili ad undici della San Marco Avenza. Sono tante le gare in programma da considerare assai importanti a cominciare dall’incontro casalingo che attende gli Juniores regionali. I rossoblu di mister Luca Laghi (nella foto) saranno infatti impegnati domani pomeriggio (ore 16) sul rettangolo di gioco del Paolo Deste dela Covetta contro i pari età del Castelnuovo Garfagnana. Gli under 19 rossoblu hanno attualmente 10 punti e si trovano al secondo posto in graduatoria. Passando agli Allievi A provinciali annata 2005 di Jimmy Fialdini, dopo la bella vittoria dello scorso turno in casa del Montignoso, gli Undeer 1 7 rossoblu faranno il loro esordio casalingo affrontando domenica mattina alle 9 la Massese. La selezione Allievi squadra B di mister Paolo Baida invece si recherà a far visita al Fossone (sabato 30 alle ore 18.30). Gara interna anche per quanto concerne la squadra Giovanissimi regionali 2007. I rossoblu di mister Roberto Bennati affronteranno alla Covetta il Porcari domenica mattina alle 10.45.