Juniores regionale, trasferta nel pisano per la capolista Massese

La quinta giornata dell’avvincente torneo presenta diversi match in chiave piani. La capolista solitaria a punteggio pieno Massese scende nel pisano in casa del San Giuliano, padroni di casa seguono a quattro lunghezze in virtù di due vittorie e due pareggi, ancora imbattuti come le tre compagini dei piani nobili. I bianconeri di mister Roberto Franchini hanno risolto la pratica Atletico Carrara agevolmente i tre punti hanno consolidato e mantenuto il primato, mentre i pisani sono reduci dal successo casalingo contro i cugini del Migliarino, quindi match aperto a tutti i risultati.

Delicata si presenta la gara del Don Bosco Fossone sul campo dei rossoneri dell’Atletico, dopo il buon inizio di stagione il team di mister Gianluca Cia stenta a dare continuità soprattutto nella gestione del risultato. Dopo lo stop di Pontremoli i carrarini sono attesi all’ennesimo esame esterno, il secondo consecutivo, è necessario quanto prima un rapido cambio di rotta. Chi si è messo presto in carreggiata sono gli azzurri della Pontremolese, i lunigianesi di mister Tommaso Lazzarini in virtù delle due vittorie consecutive hanno raggiunto i collinari del Corsanico portandosi con merito in scia delle prime. La gara nella mitica “Fossa dei Leoni” contro il fanalino del girone Atletico Carrara sarà l’ennesimo esame esterno. I marmiferi in settimana sono stati sconfitti dal Castelnuovo Garfagnana nella gara di recupero, confronto sospeso alla terza giornata per infortunio dell’arbitro e sabato sono intenzionati a conquistare i primi punti del campionato, per non compromettere anzitempo la stagione.

La San Marco Avenza dopo il colpaccio in casa dei quotati collinari del Corsanico ospita sul campo amico la mina vagante del Castelnuovo, compagine dai risultati altalenanti, in settimana il team di mister Costantino Cavani ha risolto a suo Favore il recupero a Carrara contro i locali nero azzurri, tre punti che proiettano i garfagnini fuori dalla zona della retrocessione. Per gli avenzini di mister Luca Laghi è importante riprendere la tabella di marcia negli impegni tra le mura amiche.

Programma gare, arbitro di sabato 30/10/2021 (ore 16,°°)

Atletico Carrara-Pontremolese(Fossa, Matteo Lorenzi di Viareggio)

Atletico Lucca-Don Bosco Fossone(S.Macario, Daniele Frediani di Pisa)

San Marco Avenza-Castelnuovo G.(“P.Deste”,Giorgio Puccinelli di Carrara)

San Giuliano-Massese(S.Giluliano Terme,Giacomo Barsotti di Livorno)

Camaiore-Corsanico(Stirpe,Fabio Marino di Pisa)