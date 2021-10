Al Necchi Balloni si gioca la Partita per la vita

Si gioca sabato 6 novembre allo stadio “Carlo Necchi Balloni” di Forte dei Marmi la Partita per la vita, che vede scendere in campo 4 squadre: Polizia di Stato, gli Operatori Sanitari e Medici di Viareggio e Massa, Viva la Donna e infine la formazione composta da attori, artisti ed ex calciatori. L’evento, nato dall’idea di Romina Borracci e Duccio Chelazzi, per sostenere l’attività di prevenzione delle malattie tumorali della Lega Italiana Lotta ai Tumori. Tra gli ospiti anche Giancarlo Antognoni e Chicco Evani.

Tra i partecipanti, da segnalare la presenza dell’ex viola Dario Dainelli, Andrea Bagnoli, Daniele Ficagna, Giampaolo Pinna, Paolo Brosio, Gianluca Lapi, Clayton Norcross, Ahmed Zouaoui, Rodolfo Wayne, Massimiliano Leone e il presidente della regione Eugenio Giani.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00, con la formula della manifestazione che vede prima le semifinali e poi la finalissima. L’apertura dei cancelli è prevista per le 13.30 e i biglietti sono acquistabili presso lo stadio, allo stand LILT. ità economiche.

Fonte: firenzemadeintuscany.com