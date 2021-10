La Carrarese Primavera vola a punteggio pieno e sogna la vetta

Vola la Carrarese Primavera. Tre gare disputate, tre vittorie. Davvero non male per la formazione di mister Andrea Danesi (foto) che sembra essere entrato al meglio nei meccanismi della squadra al fine di ottenere prestazioni da incorniciare per quanto riguarda gli Under 19 giallazzurri. La squadra sta rispondendo al meglio alle direttive del tecnico da sempre molto esigente ed attento ai minimi particolari. L’ultima vittoria per quanto riguarda gli azzurrini in ordine di campionato è quella ottenuta sabato scorso sul terreno del San Marino. Gara conclusa sul punteggio di uno a zero pe la formazione apuana. Vittoria di misura ma allo stesso tempo al termine di un match giocato a viso apewto e con grande personalità , gara che candida gli azzurrini ad un ruolo di prim’ordine nel campionato del girone B di Primavera 4 Lega Pro.

________________________________

Questa la situazione di classifica del campionato Primavera girone B dopo quattro giornate disputate. Piacenza 12 punti, Carrarese 9, Fiorenzuola 6, Pergolettese 4, Pistoiese 3, Mantova 1, San Marino 0.

Domenica prossima 31 ottobre, in posticipo, la formazione di mister Andrea Danesi ospiterà sul rettangolo di gioco dello Stadio dei Marmi il Fiorenzuola. Gara estremamente importante soprattutto se si considera il turno di riposo dell’attuale capolitsta Piacenza, un turno che potrebbe permettere agli azzurrini di poter agganciare i biancorossi al vertice della graduatoria e poter programmare un campionato di vertice da qui alla fine del torneo che si preannuncia davvero molto combattuto riguardo al fatto di poter conquistare a giochi fatti, un posto nel prossimo campionato Primavera 3 del prossimo anno.

_________________________________

Questo il programma del prossimo turno di camponato valevole per la quinta giornata del girone di andata. Si gioca sabato 30 con il posticipo che proprio riguarda la fornazione azzzurra fissato per domenica 31. Le gare. Mantova-San Marino Academy , Pergolettese-Pistoiese, Carrarese-Fiorenzuola. Turno di riposo: Piacenza.