Seconda Categoria, la Fivizzanese vince il derby e mantiene la vetta

Mantiene il comando del girone la coppia di testa Fivizzanese-Viareggio seguita a due lunghezze dal Monti che riesce a vincere il suo secondo match casalingo. Riesce a portare a casa la partita il team del “panigaccio” di mister Yuri Angeli contro i lucchesi della Fortis Camaiore. Vittorie anche per i neroazzurri dell’Atletico contro il Cerreto e del Ricortola opposto al Lido di Camaiore.

Il quarto turno ha certificato le vittorie delle due capo classifica, l’unico successo esterno è quello dei medicei nell’atteso derby di Monzone. I locali dopo le dimissioni di mister Rossano Brizzi hanno presentato il nuovo giovane mister alla sua prima esperienza in categoria quale Gianluca Matelli. A decidere la gara davanti al pubblico delle grandi occasioni in riva al “lucido” è stato Ceragioli a metà del primo tempo. I tre punti conquistati dal team di mister Marco Mencatelli sono in sintonia con gli obiettivi del sodalizio lunigianese, nonostante qualche problematica nell’organico Ciuffani & soci mantengono le previsioni della vigilia di campionato. Nel prossimo turno la Fivizzanese per il secondo derby consecutivo al comunale ospita l’insidioso Atletico Podenzana.

L’altra capolista Viareggio dilaga contro i lunigianesi del Mulazzo di mister Fabio Giovannacci scesi al “Marco Polo center” con diverse defezione nell’organico. Nove punti in tre gare con il turno di riposo già smarcato per il team viareggino di mister Santini, pronto al decollo. Ne sapremo di più dopo il derby di domenica prossima in casa della Fortis Camaiore.

I dragoni di mister Fabiano Centofanti sono attualmente nella scia delle prime due, iniziando il torneo con il giusto approccio, frutto del buon lavoro del capace direttore generale Andrea Bartolini e dei validi dirigenti veneliesi. Nota positiva nota di mercato: è ritornato a calcare il “Don Bosco” l’esperto difensore Stefano De Angeli, autentica roccia inossidabile e sempre affidabile, senza dubbio darà il suo apporto alla formazione del Monti. Il successo anche di misura sull’ostico Massarosa è la riprova che il club del presidentissimo Cesare Carlotti abbia intrapreso la strada giusta.

Stessi meriti vanno all’Atletico Podenzana, dopo alcune gare sotto il segno della sfortuna, mette in cascina i primi tre punti della stagione. Domenica ci sarà subito una riprova con la strapaesana a Fivizzano. Chiudono il turno le vittorie del Ricortola e Atletico Carrara rispettivamente contro il Lido di Camaiore e Cerreto. Per i neroverdi di mister Alessandro Fini non è altro che continuità della squadra sul piano del gioco, già emersa in queste prime giornate e nella gara di coppa della settimana scorsa. Infine i neroazzurri di mister Michele Dati regolano con un poker di reti i blu cerchiati del Cerreto, la formazione di mister Aldo Poggi ancora alle prese con molte defezioni di organico incamera la seconda sconfitta esterna della stagione. Nel prossimo impegno è atteso dalla delicata sfida interna con i lunigianesi del Monzone, gara per uscire dalla crisi ma soprattutto uscire dalla zona rossa.