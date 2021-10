Terza Categoria, primi sorrisi per la Tirrenia, Attuoni Avenza e San Vitale Candia 

E’ iniziato a suon di gol il campionato di Terza Categoria. Nel primo turno sono state segnate 28 reti delle quali ben dodici in una sola partita, quella del san Vitale Candia contro i versiliesi di Marina di Pietrasanta. Il programma gare presentava diversi scontri tra formazioni ben attrezzate ed organizzate. Buon pareggio dello Spartak di mister Paolo Ulivi sul difficile campo della rinnovata Gragnolese (foto) di mister Nicola Grandetti. Stesso nulla di fatto con due gol per parte tra i valligiani di mister Roberto Neri e il nuovo Turano Montignoso di mister Enrico Mori che rimediano lo svantaggio di Pape Gueye con l’esperto Lorenzo Masini. Vincono i loro impegni la Tirrenia, l’Attuoni e il San Vitale Candia, rispettivamente contro il Fosdinovo, Villafranchese e Marina di Pietrasanta. La Tirrenia di mister Nello Mariotti rimonta lo svantaggio ribaltando il risultato in casa dei lunigianesi di mister Stefano Lombardi. Conquistano i primi tre punti della stagione gli avenzini dell’Attuoni contro i giallo neri di Villafranca, non è bastata la doppietta del bomber Alessandro Giannotti alle vespe di mister Fabio Bellotti, nel finale rischiano di pareggiare il confronto della “Covetta”con la punizione di Caroli Luca che colpisce il palo per poi uscire dallo specchio della porta. Infine tanti gol nella gara tra i massesi del San Vitale contro la new entry del torneo Marina di Pietrasanta. In risalto nella goleada la tripletta di Nicolò Bongiorni e la doppietta di Fabio Aliboni che hanno evidenziato la differenza tra le due compagini. Lunedi 25 a conclusione della prima giornata è in programma il primo posticipo della stagione tra il Master Marina di Massa e l’Altra squadra versiliese quale lo Sporting Forte dei Marmi.

Risultati 1^a giornata:

Gragnolese-Spartak Apuane 2-2

Fosdinovo-Tirrenia 2-3

Marina di Pietrasanta- San Vitale Candia 0-12

Attuoni Avenza- Villafranchese 3-2

Vallizeri- Turano Montignoso 1-1

Lunedi 25 posticipo; Master Marina di Massa- Sporting Forte dei Marmi(Remola, ore 20,30)

Riposa : Carrarese giovani

Classifica: San Vitale Candia 3, Attuoni Avenza 3, Tirrenia 3,Vallizeri 1,Gragnolese 1,Spartak Apuane 1, Turano Montignoso1,Villafranchese 0, Marina di Pietrasanta 0, Mster Marina di Massa 0, Sporting Forte dei Marmi 0, Fosdinovo 0,Carrarese giovani 0.

Prossimo turno (sabato 30/10/2021): San Vitale Candia- Master M.Massa, Spartak Apuane-Marina di Pietrasanta, Sporting Forte dei Marmi, Tirrenia-Carrarese giovani, Turano Montignoso-Fosdinovo Villafranchese-Vallizeri, Riposa : Gragnolese

Tabellini :

Gragnolese-Spartak Apuane 2-2

Gragnolese: Gerali, Lombardi Luca, Morotti,Guelfi,Sisti,Giardina,Egei, Cecconi, Costa,Mastrini,Moisè(Fornesi,Lombardi Mirco, Amendola, Tedeschi, Bondi, Ferrari, Simonelli,Pierotti)All. Grandetti

Spartak Apuane :De Vita Giacomo, Cervetti, Dell’Amico, Gianardi, Marini, Ulivi Tommaso,Tongiani,Lucchi, Arnieri, Canalini,Sow,( De Vita Moreno, Ledda, Marchini, Baldoni,Nicoletti,Santini, Alibani,Baracca)All. Ulivi Paolo

Arbitro : Cavallini di Carrara

Marcatori : 13’ Dell’Amico, 30’Moisè, 56’Arnieri ,60’ Mastrini

Note : Espulso Mastrini(G)

Fosdinovo-Tirrenia 2-2

Fosdinovo: La Rana, Donazza, Isoppo, Manzoni,Ottino,Betti, Argiolas, Perlongo, Tonelli,Cantoni, Baldassarri (Mammarella, Ambrosini, Belloni, Biava, Boni, Giuliani, Casotti,Marino,Ballani)All. Lombardi

Tirrenia : Mosti Maicol, Pardini,Mosti Andrea, Bresciani,Tonetti,Quadrelli,Fall, Bigini,Moscatelli,Chioni,Rivieri(Antonuccio,Mandoli,Giammella,Nicoletti)All. Mariotti

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 20’ Quadrelli, 42’ Perlongo, 45’ Betti, 55’ Antonuccio,70’ Rivieri

Marina di Pietrasanta-San Vitale Candia 0-12

M.Pietrasanta :Sardelli, Comparini, Bacchi, Balistrieri, Serrounkh, Calinai, Ceragioli, Moroan,Della Latta,Morra,Castelli,(Magris, Palagi,Cortopassi)

San Vitale Candia : Ambrosini, Di Benedetti,Deda(1’st. Fellini), Gallia (5’st,Finelli), Donadel,Della Pina(20’st Carlesi),Bongiorni Nicolò,Sparavelli(20’st. Sarno), Iovinella(24’st, Bongiorni Diego) Leka, Aliboni (a disp.Lupetti,Ricci) All. Bertelloni

Arbitro :Meoni di Viareggio

Marcatori: 8’ Bongiorni Nicolò, 15’ Aliboni,23’ Deda, 25’ Aliboni,30’ Bongiorni Nicolò,36’ Sparavelli, 3’st.Iovinella,6’st. Leka, 20’st. Bongiorni Nicolò,25’st. Finelli,40’ st. Bongiorni Diego,45’st. De Bendetti.

Note : Al 40’st. Bongiorni Diego(S.V.) sbaglia calcio di rigore

Attuoni Avenza-Villafranchese 3-2

Attuoni :Tovani, Pollina, Del Punta, Pappagallo, Andreani(Vallerini), Guadagni, Babboni, Corsi(Franciosi), Menconi, Tognozzi, Da Pozzo.All. Tinfena

Villafranchese : Brunotti, Caroli Riccardo, Mandaliti, Mariani, Giubbani,Caroli Luca, Trevisan Davide, Firmini,Giannotti,Polloni( entrati Coppola,Scudellari, Bartolini,Trevisan Mattia) All. Bellotti

Arbitro : Foci di Carrara

Marcatori : 21’ Giannotti, 32’ da Pozzo , 15’st. Giannotti, 27’st. Menconi, 41’st. Vallerini’

Vallizeri- Turano Montignoso 1-1

Vallizeri : Zannoni, Kadiu, Bondi,Cervara, Mariani, Es Sahraoui, Oddo, Nouiti, Capiferri,Toninelli,Gueye(Zoppi, Zuccarelli, Peccenini,Ferrari,Farhate,Chakir, Castelletti)All. Neri

T.Montignoso :Tonarelli,Verduci,Della Pina, Rossi,Battelli,Manfredi,De Santis, Giunta,Rocca,Masini,Mancini(Belloni,Giorgini,Lenzetti,Pucci,Poggi,Filigheddu,Kabashi,Lorenzetti,Rustighui)All.Mori

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori: Gueye, Masini