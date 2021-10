San Marco, un weekend perfetto per le giovanili rossoblu

AVENZA-Un fine settimana agonistico di grande rilievo per le formazioni giovanili della San Marco capaci di conquistare tutte i tre punti in palio.

JUNIORES– Prestazione da incorniciare quella sfoderata dagli Under 19 regionali di mister Luca Laghi che sul terreno del Corsanico con cui alla vigilia del match gli avenzini condividevano il secondo posto, si sono imposti col netto punteggio di quattro ad uno coi gol di Granai, Braida, Lorenzoni e Cacciatori. Con questo successo i rossoblu salgono a quota deci in classifica.

ALLIEVI- Due squadre al via nel campionato di categoria annata 2005, di cui una fuori classifica, due vittorie. La formazione di Jimmy Fialdini si impone per cinque ad uno ( reti : Pezzica 2, Ricci, Giromini, Caro L). Successo alla Covetta per la squadra B guidata da Paolo Braida. Gli avenzini si sono imposti per quattro a due sul Pietrasanta.

GIOVANISSIMI- Nel torneo regioali Under 15 annata 2007 la squadra allenata da Roberto Bennati si è imposta col punteggio di due a zero sui pari età del Lido di Camaiore coi gol di Tonelli e Cacciatori.

ESORDIENTI– In attesa dell’inizio del loro campionato l’annata 2008 rossoblu (foto) di Gabriele Lucchinelli si è tolta la soddisfazione di aggiudicarsi il triangolare di Pietrasanta. I risultati : Pietrasanta- San Marco 0-0, San Marco -Tirrenia 3-1, Pietrasanta-Tirrenia 2-2. Le reti rossoblu di Pieri (2) e Ussi.