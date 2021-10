Pontremolese generosa ma sconfitta in casa dal Tau

PONTREMOLESE-TAU CALCIO ALTOPASCIO 0-1

Pontremolese (4-2-3-1): Santini; Manenti, Filippi A., Menichetti, Mutti; Sbarra, Gabrielli (dal 78′ Lecchini); Cargioli (dal 64′ Micheli), Saia, Filippi G. (dal 44′ Tavaroni); Occhipinti. All. Gianluca Grassi.

Tau Calcio Altopascio (4-3-1-2): Carcani; Borgia, Mancini, Fedi, Quilici; Antoni, Anzillotti, Pratesi; Doveri; Benedetti, Mengali. All. Pietro Cristiani.

ARBITRO: D’Orta di Pisa.

RETE: 52′ Mengali (rig.)

Niente da fare per una generosa Pontremolese che al Lunezia contro il Tau Calcio deve issare bandiera bianca superata per uno a zero su calcio di rigore quanto meno dubbio trasformato da Mengali nella ripresa

Il commento di mister Grassi (foto) a fine match. “Devo dare i complimenti ai ragazzi nonostante la sconfitta. Siamo riusciti per buona parte del match a riobattere colpo su colpo le azioni di un avversario molto ben organizzato e forte riuscendo anche a creare qualche pericolo su situazioni preparate in allenamento. Nella ripresa, giocando controvento , abbiamo avuto qualche difficoltà. Davvbero un peccatyo per iol risultato finale ma nessun dramma, c’è da pensare subito al prossimo appuntamento. Per quanto riguarda il rigore devo dire che a me è sembrato un intervento sul pallone quello di Sbarra. E’ sempre difficile commentare gli episodi arbitrali considerato in ogni caso che quando l’arbitro fischia non puo’ certamente tornare indietro.” Dispiace perche’ avremmo potuto continuare a giocare senza pressioni dovute allo svantaggio”