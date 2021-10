Carrarese Under nazionali, luci ed ombre col Montevarchi

Nel doppio appuntamento casalingo di ieri con i pari età del Montevarchi per allievi e giovanissimi nazionali sono arrivate una vittoria ed una sconfitta curiosamente con lo stesso punteggio ovvero 3-2.

In mattinata gli Under 15 annata 2007 di mister Gabriele Galeotti (nella foto) hanno superato i valdarnesi. Grande protagonista del match è stato sicuramente Jacopo Amato autore di una splendida tripletta. Meno bene è poi andata nel pomeriggio agli Under 17 di Davide Ratti che sono usciti sconfitti dai rossoblu ospiti.

__________________________

Questi i due tabellini.

CARRARESE-MONTEVARCHI 3-2

(Under 15)

CARRARESE: Boni, Biagi, Polenta, Menconi, Luciani, Poggi, Braida, Amato J, Ferrari, Tognoni, Colombi, A disp. Bernardi, Pieretti, Cucurnia, Amato D, Bassi. All. Galeotti.

MONTEVARCHI: Fioravanti, Landi, Nuti, Maraccini, Errunghi, Bettini, Camiciottoli, Talenti, Spahiu, Bombardieri, Bigordi. A disp. Bianchini, Fracassi, Vignoli, Vichi, Nyamsi, Redditi, Rossi, Lovari. All. Magni.

ARBITRO: Francesco Castorina (Aia Lucca)

RETI: Jacopo Amato (3), Maraccini, Talenti.

_____

CARRARESE-MONTEVARCHI 2-3

(Under 17)

CARRARESE: Ragonesi,Scuto, Jacob, Battilani, Pasquini, Pergjoni, Negri, Luciani. Zaccagna, Bologna, Dell’Amico F. A disp. Ricco’, Faconti, Dell’Amico V, Venuti, Alberti, Di Pace, Cacciatori, Guidi, Sommovigo. All. Ratti.

MONTEVARCHI: Ermini, Gori, Calosci, Buset, Acciai, Pestelli, Nardi, Casagni, Giusti, Croci, Milani. A disp. Baldi, Haruni, Chiti, Salvi, Resuttana, Malaj, Allushaj. All. Pagliucoli.

ARBITRO: Andea Favilla (Aia Lucca). Ass. Missorini, Bertolucci (Aia Lucca)

RETI: Alberti (2), Croci, Nardi, Allushaj.