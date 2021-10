Vola la Carrarese Primavera di Andrea Danesi

SAN MARINO – CARRARESE 0-1

(Primavera 4)

SAN MARINO: Amici, Severi, Semorini, Dulcini, Casadei, Pasolini M, Pasolini F, Castellani, Gatti, Lazzari, Gasperini. A disp. Cervellini, Battistini, Giannini, Vittori, Giansalvo, Terenzi, Nucci, D’Addario, Ugolini, Sebastiani, Crescentini., All. Cancelli.

CARRARESE: Gatti, Ratti, Nazzaro, Guelfi, Bagnoli, Del Pecchia, Grosso, Tognocchi, Tonelli, Bertozzi, Forte. A disp. Ragonesi,. Berti, Tronchetti, Arcuri, Branca, Baldecchi, Bigini, Scaletti, Guidi. All. Danesi.

ARBITRO:Tommaso Astorino (Aia Bologna). Assistenti: Bondi (Aia Cesena) e Pilato (Aia Forli’)

RETE: 41′ pt Tognocchi (rig)

Tre su tre. Vola la Carrarese Primavera di mister Andrea Danesi che guida la classifica a punteggio pieno con nove punti al suo attivo e con una gara in meno avendo già osservato il riposo. Ieri pomeriggio gli azzurrini hanno espugnato il difficile terreno del San Marino grazie ad un calcio di rigore di Tognocchi. Carrarese che ha giocato una gara di grande carattere contro una squadra, quella sammarinese davvero molto ben organizzata. La prima azione degna di nota è di marca azzurra con una conclusione dalla distanza da parte di Bertozzi su cui il portiere di casa Amici si fa trovare pronto alla presa. Passa un solo minuto ed ancora Carrarese pericolosa con Grasso che in piena area di rigore serve al bacio Tonelli ma nel momento del tiro viene anticipato da un difensore di casa. Al 41′ il gol azzurro. Calcio di punizione di Bertozzi che viene in un primo momento respinto da Amici , il pallone torna tra i piedi dello stesso Bertozzi che viene pero’ atterrato in area. Per il direttore di gara è penalty che Tognocchi trasforma magistralmente per l’1-0 da parte della formazione apuana. Nella ripresa il San Marino cerca di reagire ma la difesa della squadra di mister Danesi concede davvero poco o nulla ai padroni di casa ed anzi è ancora Carrarese a rendersi pericolosa all’84’ con un diagonale da parte di Tognocchi fuori di un soffio. L’ultima occasione è ancora di marca apuana con Bertozzi che lascia partire un gran destro che fa la barba al palo. Sabato prossimo la Primavera 4 azzurra tornerà tra le mura amiche per vedersela con la formazione del Fiorenzuola.

______________________

Questi i risultati della terza giornata del girone B. Pistoiese-Piacenza 1-2, Fiorenzuola-Pergolettese 1-0, San Marino-Carrarese 0-1. Turno di riposo: Mantova.

La classifica dopo quattro giornate. Piacenza 12 punti , Carrarese 9, Fiorenzuola 6, Pergolettese 4, Pistoiese 3, Mantova 1, San Marino 0. Il programma del prossimo turno, quinta di andata (sabato 30 ottobre). Carrarese-Fiorenzuola, Mantova-San Marino, Pergolettese-Pistoiese. Turno di riposo: Piacenza.