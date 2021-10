Under 18, impegni casalinghi per le capolista Turano Montignoso e Forte dei Marmi 

Il terzo turno del campionato Under 18 riservato alla leva 2004 vede il calendario spalmato in più giorni, sabato pomeriggio, domenica mattina e un posticipo fissato per mercoledi 27 c.m.. La capolista Turano Montignoso di mister Lampitelli ospita i lucchesi del San Filippo, i locali montignosini sono a punteggio pieno dopo due giornate in compagnia dei versiliesi del Forte dei Marmi 2015 di mister Luca Pitanti. Ad entrambe le due capolista il calendario propone i confronti nel campo amico. Sulla carta sembrerebbe un turno abbordabile, ma viste alcune sorprese che hanno caratterizzato la seconda giornata tutto è possibile. Il quotato Forte dei Marmi riceve la visita dei neroazzurri pisani del Peccioli, reduci dal largo successo contro i “cugini” degli Ospedalieri, sul rettangolo di Via Versilia si preannuncia un considerevole esame con la prima del girone.

Nel turno domenicale i massesi della Virtus sono ospiti della Polisportiva Camaiore, la scorsa giornata i locali sono usciti sconfitti a sorpresa sul campo dello Sixtum. Il team di mister Russo intende riscattarsi, far valere il fattore campo per continuare a rimanere in scia delle due fuggitive.

Programma gare di sabato 23/10/2021

Forte dei Marmi-Peccioli(Campo sportivo Aliboni, ore 17 ,°°)

Ospedalieri-Romaiano(Campo Putignano, ore 16,°°)

Gare della domenica 24/10/2021

Camaiore- Virtus Marina di Massa (Sterpi, Via Fonda ore 10,30)

Stella Rossa-Sextum Bientina(Castelfranco di sotto, ore 10,°°)

Turano Montignoso-S.Filippo(“Del Freo” ore 11,°°)

Mercoledi 27 ottobre posticipo

Pisa Ovest-Capezzano(Campo San Giusto ore 15,30)

Riposa : Viareggio calcio