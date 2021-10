Seconda Categoria, riflettori puntati su Monzone-Fivizzanese

I riflettori della giornata sono tutti puntati sul derby in riva al Lucido tra Monzone e Fivizzanese, strapaesana storica. La squadra granata ha visto in settimana dare le dimissioni per motivi personali al mister Rossano Brizzi, tecnico che aveva fatto bene nei precedenti campionati. All’atteso derby del “Giannetti” le due compagini arrivano con diverso spirito: i medicei (foto) sono reduci dalla buona prova contro l’Atletico Carrara, successo che gli è valso il primo posto in classifica in coabitazione con il Viareggio; mentre i granata giungono dalla sconfitta di Camaiore in casa della Fortis, Ciuffani e compagni ora viaggiano al penultimo posto della graduatoria.

Compito molto impegnativo per il Mulazzo in casa della corazzata Viareggio, attuale capo classifica che ha già usufruito del turno di riposo. I rossoblu di mister Fabio Giovannacci, che seguono ad una lunghezza la coppia di vertice, scendono nella città del carnevale con l’intento di uscirne con un risultato positivo. Le altre due sorelle Monti e Atletico Podenzana sono chiamate a conquistare i punti, rispettivamente contro i lucchesi del Massarosa e della Fortis Camaiore, due clienti per niente facili.

Altra sfida da non sottovalutare è l’insidiosa trasferta dei Cerreto di mister Aldo Poggi in casa dei neroazzurri dell’Atletico Carrara. I marmiferi di mister Michele Dati, reduci dalla buona prova a Ricortola in Coppa, devono riscattare in fretta il pesante stop di Fivizzano di domenica scorsa. Per il Cerreto dopo il primo sorriso nel girone è attesa la conferma del buon momento, nonostante le costanti assenze di alcune pedine fondamentali. Si preannuncia alla “Fossa dei Leoni” un delicato match per entrambe le formazioni.

Conclude il programma gare della giornata il confronto del Ricortola, in settimana si è guadagnato il trasfert al secondo turno di coppa, che ospita i temibili versiliesi del Lido di Camaiore. C’è per i neroverdi di mister Alessandro Fini la voglia di riscattarsi della sconfitta subìta a Massarosa.

Programma gare, arbitro di domenica 24/10/2021 (ore 15,30)

Atletico Carrara-Cerreto (“Fossa”, Federico Costantini di Livorno)

Atl.Podenzana-Fortis Camaiore (“ R.Rocchi”, Luca Covassin di Pisa)

Monti-Massarosa (“Don Bosco”, Costantino Cravini di Livorno)

Monzone-Fivizzanese (“Giannetti”,Simone Fantoni di Carrara)

Ricortola-Lido di Camaiore (Ricortola, Simone Russo di Pisa)

Viareggio-Mulazzo (Marco Polo Center, Alessia Lisi di Empoli)

Riposa : Filattierese