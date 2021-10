Prima Categoria, secondo derby tra Don Bosco Fossone-Serricciolo

La quarta giornata di campionato presenta sfide di alto livello, le nostre rappresentanti del girone sono chiamate a difficili test, come quello del Romagnano, beffato nell’ultimo turno a San Giuliano, e il derby tra Don Bosco Fossone e Serricciolo.

Gara bis tra i carrarini del Don Bosco Fossone e lunigianesi del Serricciolo. Il primo round, relativo alla coppa toscana, è andato al team di mister Massimo Taurino. Il campionato mette a confronto due squadre appaiate con tre punti a testa, con i “galletti” che hanno già usufruito del turno di riposo, mentre Vatteroni e compagni dopo la vittoria esterna in Versilia sono arrivate due sconfitte consecutive, a Molazzana e quella interna contro il temibile Porcari. Potrebbe essere un piccolo campanello d’allarme per il club giallorosso, in quanto nel quinto turno ci sarà il riposo, quindi la sfida con il team di mister Giorgio Chelotti vuole la massima concentrazione. “Si ritorna a Fossone – commenta il d.s. del Serricciolo Mirko Ruffini – a breve distanza dalla gara di coppa, con l’intento di rifarsi, malgrado le varie defezioni. Certamente non sarà un test facile, loro vengono da due stop e di sicuro vorranno ritornare a fare punti, per cui sarà vera battaglia, sportivamente parlando. Intanto assistiamo ad un campionato anomalo dove diverse compagini accreditate sono rimaste indietro, ma siamo solo all’inizio e tutto può accadere”.

Altra difficile partita sarà quella del Romagnano che al”Raffi” ospita la capolista Torrelaghese. “Sarà sicuramente una bella partita – analizza il d.s. Gabriele Panizzi – per il momento i numeri sono dalla loro parte, tre gare con altrettante vittorie, otto reti fatte e zero subite, appare come una macchina perfetta in tutto. Noi ci metteremo il nostro impegno con il nostro consueto tipo di gioco, la voglia di giocarcela è tanta, sarà anche una verifica per valutare le nostre condizioni, rammento che saremo sempre privi di tre pedine quali Dell’Amico, Del Nero e Granai, che non è poco…”

La giornata presenta poi il derby tra l’accreditato Pietrasanta e i cugini del Forte dei Marmi. Il club di mister Bucci arriva alla sfida del nuovo sintetico della “Pruniccia” dopo due partite differenti tra loro: sconfitta in campionato contro la capolista Corsanico; in settimana sempre sul campo dei collinari larga vittoria con il successivo passaggio del turno. Il Forte dei Marmi arriva al sentito confronto dopo aver bagnato la nuova stagione con i primi tre punti contro l’Atletico Lucca. Lossi e compagni consapevoli della difficoltà del match, cercheranno di riscattare la sconfitta subita in coppa. Chiudono il programma la trasferta dell’altra capolista Corsanico in casa del fanalino di coda del girone Folgor Marlia e le due esterne del Porcari e Molazzana, rispettivamente sui campi dell’Atletico Lucca e Vagli.

Programma gare, arbitro di domenica 24 ottobre 2021 (ore 15,30)

Romagnano-Torrelaghese (“Raffi”, Dario latini di Empoli)

Don Bosco Fossone-Serricciolo (“Duilio Boni”,Fabio Marino di Pisa)

Le altre partite :

Atletico Lucca-Porcari (Herderson, Lorenzo Danesi di Pistoia)

Folgor Marlia-Corsanico (Stadio Marlia,Tommaso Bulletti di Pistoia)

Pietrasanta-Forte dei Marmi (Pruniccia,Andrea Poggianti di Livorno)

Vagli-Molazzana (Vagli di sotto,Dario Del Seppia di Pisa )

Riposa : San Giuliano